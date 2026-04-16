Három tiszabői lakost azzal gyanúsítanak a törökszentmiklósi bűnügyesek, hogy április 11-én késő este a városban megszólítottak egy fiatalt, akitől cigarettát és tüzet kértek.
A sértett elutasította a kérést, majd továbbment. Ekkor „kapjuk el!” kiáltással a 22 éves férfi után futottak, egyikük a nála lévő táskát megragadta és húzni kezdte, míg ketten arcon és testszerte ütlegelték, hogy megszerezzék az értékeit. Táskájából 400 eurót, 11 ezer forintot, a személyes okmányait, bankkártyáját, valamint a karjáról egy okosórát raboltak (a rendőrségi közlemény szerint csak loptak) el. A bántalmazás következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett.
A rendőrök nagy erőkkel kezdték meg az elkövetők felkutatását. Rövid időn belül elfogták és előállították a brutális triót, akiket csoportosan megvalósított rablás és súlyos testi sértés bűntett miatt gyanúsítottként hallgattak ki.
A 18, 24 és 26 éves gyanúsítottak jelenleg is büntetőeljárás hatálya alatt állnak, mert korábban is követtek el személy elleni erőszakos bűncselekményt.
Mindhármukat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.
Pizzériába és nyaralóba is betört egy rétinéger
A Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai április 13-án délután Badacsonytomajon elfogtak egy 50 éves szombathelyi férfit. A gyanú szerint aznap reggel egy badacsonyi vendéglátóhely hátsó ajtaján engedély nélkül bement, és onnan alkoholos italokat, valamint a kasszából több tízezer forintot lopott.
A nyomozók az adatgyűjtés során megállapították, hogy a férfi aznap egy nyaralóba is betört, ahol hátrahagyta a pizzériából ellopottakat.
A járőrök az elkövetőt elfogását követően előállították, majd a nyomozók – őrizetbe vétele mellett - gyanúsítottként kihallgatták, és kezdeményezték a letartóztatását.
Így kísér fel a cigány
A gyanúsított még tavaly decemberben Kazincbarcikán szólított le egy 81 éves, járókerettel közlekedő nőt. Bár az asszony többször visszautasította a segítséget, a férfi mégis belekarolt, és „felkísérte” a lépcsőházba.
A lépcsőfordulóban aztán kihasználta a nő kiszolgáltatott helyzetét: észrevétlenül kivette a szatyrából a pénztárcáját a készpénzzel és iratokkal együtt, majd elmenekült.
A rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták az elkövetőt. Az eltulajdonított értékek egy részét sikerült visszaszerezni és visszaadni a sértettnek.
(Police.hu nyomán)
