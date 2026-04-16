Trump: tíznapos tűzszünetben állapodott meg Izrael és Libanon

Tíznapos tűzszünetben állapodott meg Izrael és Libanon - jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, miután egyeztetett Joseph Aoun libanoni elnökkel és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel.

Az elnök közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a fegyvernyugvás washingtoni idő szerint délután 5 órakor lép életbe, azaz Izraelben és Libanonban éjfélkor (magyar idő szerint 23 órakor).

Trump szavai szerint a tűzszünet azt szolgálja, hogy sikerüljön békemegállapodást elérni a két szomszédos közel-keleti állam között. Egyben közölte, hogy utasítást adott JD Vance alelnöknek, Marco Rubio külügyminiszternek és Dan Caine vezérkari főnöknek arra, hogy Izraellel és Libanonnal együttműködve segítsenek előmozdítani egy tartós békét.

Az amerikai elnök egyben emlékeztetett arra, hogy kedden Washingtonban, amerikai közvetítéssel 34 év után először tartottak hivatalos megbeszélést a két ország diplomatái, amelyen a nagykövetek mellett közvetítőként az amerikai külügyminiszter vett részt.

Korábban csütörtökön a libanoni elnök telefonon egyeztetett Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, akivel azt közölte, hogy nem hajlandó közvetlen beszélgetést folytatni az izraeli kormányfővel.

Ezt követte az amerikai elnök bejelentése arról, hogy a két közel-keleti ország vezetőjével tartott megbeszélésen megállapodtak a 10 napos tűzszünetről.

A tűzszünet előtt azért még lerombolták a zsidók az utolsó hidat is a Litáni folyón



Az izraeli hadsereg lerombolta Libanonban az utolsó olyan hidat is a Litáni folyón, amely a déli területeket kötötte össze az ország többi részével - jelentette csütörtökön az NNA állami hírügynökség.

A tájékoztatás szerint izraeli harci repülők bombázták le a Kaszmíje-hidat, amely már korábban megrongálódott a bombázásokban, most azonban az utolsó még álló része is romba dőlt.

Az izraeli hadsereg egyik szóvivője azt állította: a légierő nem közvetlenül a hídra célzott, hanem egy mellette lévő területre.

Dél-Libanonból sokan elmenekültek az ország északi területeire az izraeli hadseregnek a Hezbollah elleni műveletei elől. A hidak lerombolásával egy egyébként kétórás autóút Bejrútból a tengerparti Türosz városba most akár napokig is eltarthat. A déli országrészbe tartó segélyszállítmányok is rendszerint teherautóval érkeznek északról.

Izrael a keleti Bekaa-völgyben lévő célpontokat is támadott csütörtökön. A déli Bint Dzsbeil város körül is napok óta heves harcok dúlnak izraeli erők és a milícia harcosai között.

(MTI nyomán)