Cigánybűnözés, Anyaország :: 2025. szeptember 1. 20:23 ::

Akkor most mindenki Szolnokra!

Amint arról beszámoltunk, a rendőrség nem engedélyezte a Mi Hazánk szolnoki demonstrációját, amelyet azért szándékoznak megtartani, mert a városban és a környékbeli településeken már elviselhetetlen az élet. Főként a szolnoki állomás környékén, vagy éppen Kunmadarason bűnözők tartják rettegésben a tisztességes embereket. A rendőrség pedig szemlátomást nem képes úrrá lenni a helyzetet, csak azért nem mondom, hogy nem tesz semmit, mert nem igaz, tesz. Mégpedig rosszat, betilt egy rendpárti rendezvényt.



A Mi Hazánk, a Betyársereg és a Magyar Önvédelmi Mozgalom korábbi, monori tiltakozása a cigánybűnözés ellen

Azt is hozzá kell tennünk, hogy a rendőrség viselkedése nem önmagában áll, nyilvánvaló, hogy politikai háttere van. Pontosan tudjuk, hogy az egyébként borzasztó kiszolgáltatott körülmények között dolgozó rendőrök tökéletesen látják, mi a valóság Magyarországon. Azt is tudjuk, hogy nagyon sokan közülük – ha csak rajtuk múlna – tennének is a közbiztonságért, de a karhatalom az karhatalom, mindig is a rendőri vezetés, amely a politikai által van kézi vezérelve, fogja megszabni az irányt. Tehát a szolnoki döntés hátterében maga a kormány van.

Nem az első ilyen szimbolikus eset ez. Ha csak végignézzük az elmúlt hónapok eseményeit, rögtön kiviláglik a helyzet tragikomikuma, ugyanis a Fidesz lényegében összehozta minden idők legnagyobb homokos felvonulását, a közbiztonságot nem képes fenntartani, helyette Orbán Viktor „cigány középosztályosodásról” vizionál , de a valóság ebben a műsorban nem játszik. Természetesen az „újfidesz”, a Magyar Péter-féle Tisza is cigány szavazatokért kuncsorog, egyikük sem mer és akar beszélni a valóságról. Pedig ezt már nem lehet jó régóta a szőnyeg alá söpörni. Késes támadások, verekedések, rettegés, no-go zónák, idő kérdése az újabb haláleset?

Mi folyik ebben az országban? Maga Szolnok polgármestere is arról beszélt, hogy a városban mindennaposak az atrocitások.

– Rendőröket szeretnénk látni Szolnok utcáin és határozott fellépést a bűnözéssel szemben! Polgármesterként és apaként sem nézhetem tétlenül, hogy jelenleg nem képesek megvédeni a szolnokiakat, a gyerekeinket. Városunk nem válhat olyan hellyé, ahol az emberek félnek éjjel hazamenni, vagy ahol az utcákon nem lehet nyugodtan sétálni, mert mindennaposak az atrocitások – ezt írta Pintér Sándor belügyminiszternek írt nyílt levelében Györfi Mihály, a város polgármestere.

Pintér Sándor, ahogy eddig is, lényegében nagyban tesz az egészre. Azt volt képe felelni, hogy Szolnok polgárainak nincs miért aggódniuk városuk közrendje, közbiztonsága miatt.

Azt hiszem, most minden nemzeti érzelmű magyarnak Szolnokon helye szeptember 13-án! Függetlenül attól, hogy részletkérdésekben miről mit gondolunk, ez egy közös alap kell, hogy legyen. Rendet Szolnokon, rendet Magyarországon!

Lantos János – Kuruc.info