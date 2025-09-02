Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. szeptember 2. 22:29 ::

A szolnoki polgármester továbbra is Pintér Sándortól várja a megoldást, a Mi Hazánkat pedig felszólította, ne menjenek a városba

Amint arról írtam, most mindenkinek Szolnokon helye, miután tarthatatlan a városban és a környező településeken a közbiztonság. Arról is említést tettem, hogy Szolnok polgármestere, Györfi Mihály is ezt erősítette meg, sőt, Pintér Sándor belügyminiszternek is írt, aki cinikusan csak annyit felelt, „nincs miért aggódni”.



Fotó: Zsolnai Péter / Blikk

Ehhez képest Szolnok polgármestere azt a következtetést vonta le, hogy továbbra is Pintér Sándor segítségére vár, és azok, akik rendet követelnek, tehát a Mi Hazánk és nemzeti szervezetek a „bajkeverők”. Tehát a rendpárti tüntetők helyett – lényegében – a bűnözők oldalára állt. Közösségi oldalán azt írta a város baloldali vezetője, hogy Pintért Sándort is várja Szolnokra, hogy óvja meg a rendet.

„Ha Szolnokra jön a Mi Hazánk masírozni, akkor jöjjön ide Pintér Sándor is!” – követelőzött.

Azt írta továbbá „ha nem tudja továbbra sem fenntartani a közbiztonságot a belügyminiszter, ha nem tudja megakadályozni, hogy Szolnok városába rendbontók érkezzenek szeptember 13-án, a Gulyásfesztivál napján, akkor ne bújjon el a felelősség alól, jöjjön ide aznap, hogy saját szemével lássa, mi lett ebből az országból az ő munkássága alatt”.

Bár abban továbbra is igaza van a polgármesternek, hogy Pintér Sándornak felelőssége van, de a következtetése totálisan téves. Másrészt nem lehet máshogy értelmezni, hogy ennek ellenére is Pintértől várja a „segítséget”, ami az lenne, hogy megakadályozza a Mi Hazánk tüntetését... A bűnözők pedig már csak egy kávét kérnének. De még tovább is ment Györfi. Egyenesen felszólította a Mi Hazánkat, hogy ne jöjjenek a városba:

Felszólítom a Mi Hazánk pártot is, hogy ne jöjjenek Budapestről felvonulgatni, ellentétet szítani és bajt keverni Szolnokra! Szolnok lakói békét és nyugalmat szeretnének, nem pedig lármázást és fenyegetőzést” - írta. Majd úgy folytatta, „ha a Mi Hazánk nevű pártnak valóban fontos a rend és a közbiztonság, szívesen találkozom az elnökükkel, és meghallgatom a javaslatait, ha egyáltalán vannak ilyenek.

Nem nehéz kiérezni a maró gúnyt, az utalgatást, hogy a Mi Hazánknak nincsenek is javaslatai. Történetesen az egyetlen párt, amelynek van a témát illetően elképzelése, a többiek mind a cigány szavazatokért kuncsorognak. De értelmezhetetlen a „Budapestről jönnek vonulgatni” odaszólás is, amikor éppen vidéken erősebb a nemzeti párt. Mondjuk maga Györfi is mutatkozott már alvilági figurákkal, szóval miért is vagyunk meglepve...

De ettől függetlenül, vagy már csak azért is, de továbbra is azt gondolom, szeptember 13-én minden hazafinak Szolnokon a helye!

Lantos János – Kuruc.info