Amint arról írtam, most mindenkinek Szolnokon helye, miután tarthatatlan a városban és a környező településeken a közbiztonság. Arról is említést tettem, hogy Szolnok polgármestere, Györfi Mihály is ezt erősítette meg, sőt, Pintér Sándor belügyminiszternek is írt, aki cinikusan csak annyit felelt, „nincs miért aggódni”.
Ehhez képest Szolnok polgármestere azt a következtetést vonta le, hogy továbbra is Pintér Sándor segítségére vár, és azok, akik rendet követelnek, tehát a Mi Hazánk és nemzeti szervezetek a „bajkeverők”. Tehát a rendpárti tüntetők helyett – lényegében – a bűnözők oldalára állt. Közösségi oldalán azt írta a város baloldali vezetője, hogy Pintért Sándort is várja Szolnokra, hogy óvja meg a rendet.
„Ha Szolnokra jön a Mi Hazánk masírozni, akkor jöjjön ide Pintér Sándor is!” – követelőzött.
Azt írta továbbá „ha nem tudja továbbra sem fenntartani a közbiztonságot a belügyminiszter, ha nem tudja megakadályozni, hogy Szolnok városába rendbontók érkezzenek szeptember 13-án, a Gulyásfesztivál napján, akkor ne bújjon el a felelősség alól, jöjjön ide aznap, hogy saját szemével lássa, mi lett ebből az országból az ő munkássága alatt”.
Bár abban továbbra is igaza van a polgármesternek, hogy Pintér Sándornak felelőssége van, de a következtetése totálisan téves. Másrészt nem lehet máshogy értelmezni, hogy ennek ellenére is Pintértől várja a „segítséget”, ami az lenne, hogy megakadályozza a Mi Hazánk tüntetését... A bűnözők pedig már csak egy kávét kérnének. De még tovább is ment Györfi. Egyenesen felszólította a Mi Hazánkat, hogy ne jöjjenek a városba:
Felszólítom a Mi Hazánk pártot is, hogy ne jöjjenek Budapestről felvonulgatni, ellentétet szítani és bajt keverni Szolnokra! Szolnok lakói békét és nyugalmat szeretnének, nem pedig lármázást és fenyegetőzést” - írta. Majd úgy folytatta, „ha a Mi Hazánk nevű pártnak valóban fontos a rend és a közbiztonság, szívesen találkozom az elnökükkel, és meghallgatom a javaslatait, ha egyáltalán vannak ilyenek.
Nem nehéz kiérezni a maró gúnyt, az utalgatást, hogy a Mi Hazánknak nincsenek is javaslatai. Történetesen az egyetlen párt, amelynek van a témát illetően elképzelése, a többiek mind a cigány szavazatokért kuncsorognak. De értelmezhetetlen a „Budapestről jönnek vonulgatni” odaszólás is, amikor éppen vidéken erősebb a nemzeti párt. Mondjuk maga Györfi is mutatkozott már alvilági figurákkal, szóval miért is vagyunk meglepve...
De ettől függetlenül, vagy már csak azért is, de továbbra is azt gondolom, szeptember 13-én minden hazafinak Szolnokon a helye!
Lantos János – Kuruc.info