Rendet nem tudnak tenni, de a Mi Hazánk felvonulását azért betiltják

Betiltotta a rendőrség a Mi Hazánk szolnoki felvonulását, a párt mégis megtartja!

A tűrhetetlen közbiztonsági helyzet miatt jelentett be tüntetést a Mi Hazánk Szolnokra, azonban a rendőrség betiltotta a felvonulást, mert szerintük a párt „ismerten szélsőséges nézeteket valló szimpatizánsainak részvétele, illetve a bejelentésben megjelölt cél miatt nem alkalmas a gyűlés békés jellegének megtartására.” A bejelentett cél mindössze ennyi volt: „Rendpárti tüntetés a Mi Hazánk Mozgalommal. A rendőrség hathatósabb fellépésének követelése. Letelt a két hét!” – olvashatjuk Novák Előd Facebook-bejegyzésében.

A Mi Hazánk bírósághoz fordul a gyülekezési jog rendőrségi korlátozásának hatályon kívül helyezése érdekében, a szolnoki demonstrációt pedig mindenképpen megtartják szeptember 13-án 15 órától.

