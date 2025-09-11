Anyaország, Gazdaság :: 2025. szeptember 11. 18:32 ::

Erősödött a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 393,14 forintról 391,63 forintra csökkent 18 órakor, napközben 391,45 forint és 393,61 forint között mozgott. Csütörtökön a forint tavaly július óta nem látott szintre erősödött az euróval szemben.

A svájci frank jegyzése a reggeli 420,77 forintról 419,32 forintra csökkent, míg a dolláré 336,20 forintról 333,83 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1695 dollárról 1,1735 dollárra változott.

(MTI)