Anyaország :: 2025. szeptember 17. 09:04 ::

Nevet váltott, és osztalékot vett fel a felrobbanó Hezbollah-csipogók gyártásában érintett zuglói cég tulajdonosa

Tavaly november óta már nem Bársony-Arcidiacono Cristiana, hanem Denkovics Mária Elena a Hezbollah csipogóinak felrobbantásában a hírek szerint fedőcégként érintett BAC Consulting Kft. tulajdonosa. A két név ugyanakkor a jelek szerint ugyanazt a személyt takarhatja, aki ki is vett 4 millió forint osztalékot a cégből, amely egyébként a hirtelen jött világhírnév ellenére 7 milliós mínuszban zárta a tavalyi évet, írja a hvg.

Bő negyedéves csúszással közzétette 2024-es beszámolóját a BAC Consulting Kft., az a zuglói mikrovállalkozás, amely napra pontosan egy évvel ezelőtt azzal került a hírekbe, hogy kiderült: köze volt azoknak a csipogóknak a gyártásához, amelyeket a Hezbollah tagjai használtak, és amelyeket az izraeli titkosszolgálat felrobbantott. A 2025. szeptember 2-án közzétett céges dokumentum szerint a BAC 174 milliós árbevételt ért el, és 7,4 milliós veszteséggel zárta az évet, amelyben világszerte ismert lett a neve.

A beszámoló elfogadásáról szóló jegyzőkönyvből az is kiderül, hogy már nem Bársony-Arcidiacono Cristiana a cég tulajdonosa: egyedüli, 100 százalékos tulajdonosként Denkovics Mária Elena van feltüntetve. Egy másik, az elektronikus cégközlönyben közzétett dokumentum alapján azonban úgy tűnik, hogy valójában nem történt tulajdonosváltás:

a régi és új tulajnak csak a neve tér el, minden más adatuk – születési dátumuk, anyjuk neve, lakcímük és még adóazonosítójuk is – egyezik.

Ez alapján úgy tűnik, hogy Bársony-Arcidiacono a csipogós ügy után úgy döntött, hogy nevet vált. A névleges tulajdonosváltás 2024. november 4-én lett bejegyezve a cégbíróságnál.

Így már Denkovics Mária Elena volt az, aki idén június 2-én egyedüli tulajdonosként úgy döntött, hogy a veszteséges év ellenére az eredménytartalék terhére 4 millió forint osztalékot vesz fel a cégből. Arról azonban szó sincs, hogy kiürítette volna a csipogók gyártásában korábbi nyilatkozata szerint csak közvetítőként érintett céget: a BAC eredménytartalékában még így is maradt mintegy 20 millió forint.

A Hezbollah által használt csipogók napra pontosan egy évvel ezelőtt, 2024. szeptember 17-én robbantak fel. Az eszközök a tajvani Gold Apollo márka termékei voltak, a cég azonban közölte, hogy az eszközöket egy budapesti cég gyártotta és értékesítette a régióban egy licenszszerződés alapján.

A vállalatot vezető Bársony-Arcidiacono ugyanakkor arról beszélt, hogy csupán közvetítő szerepet töltött be a szerkezetek értékesítésében. Később felmerült, hogy a magyar cég szerepe mindössze az lehetett az ügyben, hogy elfedje a beszerzést intéző bolgár Norta Global Ltd érintettségét, a bolgár hatóságok azonban tagadták, hogy az eszközök valaha jártak volna az országban. Később egy hongkongi székhelyű cég is előkerült a céghálóból.

A kormány az eset kapcsán azt állította, hogy a BAC Consulting “a magyar kormánytól semmilyen megbízást nem kapott semmire, és a kormánytól nem kért engedélyt semmire“.

A BAC tulajdonosáról édesanyja az eset után azt nyilatkozta, hogy lánya titkosszolgálati védelem alatt áll, ezt azonban később az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) tagadta. A Telex később arról írt, hogy a hatóságok többször kihallgatták Bársony-Arcidiacono Cristianát, aki szerződéseket és számlákat is átadott az AH-nak. Végül arra a következtetésre jutottak, hogy a nő valójában csak egy stróman lehetett, aki nem volt tisztában az ügy hátterével.

Izrael csak közel két hónappal a támadás után, tavaly novemberben ismerte el, hogy ők álltak a csipogók felrobbantása mögött.