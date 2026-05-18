Rendőröket távcsöves puskával fenyegető férfi ellen emeltek vádat Debrecenben

Fegyveresen elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség egy férfi ellen, aki távcsöves puskával fenyegette a rendőröket - tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn az MTI-t.

A vádirat szerint a korábban már többször elítélt, harmincas éveiben járó férfi január 7-én hajnalban, ittas állapotban egy lopott távcsöves lőfegyverrel gyalogolt egy szabolcsi településen, amikor a rendőrök felfigyeltek rá - írták.

A járőrök nagyobb távolságból felszólították a férfit, hogy tegye le a fegyvert, aki erre a rendőröket trágárkodva sértegetni kezdte, majd rájuk célozva felemelte a lőfegyvert.

A rendőrök fedezékbe húzódtak, további rendőri erőt kértek, és biztonságos távolságból követték tovább a vádlottat, aki a lőfegyverrel több alkalommal is fenyegetően célba vette őket. Végül a férfi a fegyvert eldobta, a rendőrök leteperték, megbilincselték és előállították.

A nyomozó ügyészség 5 év 6 hónap börtön kiszabását indítványozta, amennyiben a letartóztatásban lévő férfi a bíróságon beismeri cselekményét, és lemond a tárgyalásról - ismertették.