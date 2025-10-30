Anyaország :: 2025. október 30. 14:55 ::

Egy lépéssel közelebb egy újabb mi hazánkos követeléshez: ingyenes lehet havi több százezer forint készpénz felvétele

Witzmann Mihály fideszes parlamenti képviselő jelentette be csütörtökön, hogy a Parlament Gazdasági Bizottsága döntést hozott az ingyenes készpénzfelvétel ügyében.

– Örömmel jelentem be, hogy a Parlament Gazdasági Bizottságában napirendre tűztük és a mai napon megszavaztuk azt a törvénymódosítási javaslatot, mely által havi 300 000 ezer forintot, havi 2 alkalommal ingyenesen lehessen készpénzben felvenni! – jelentette be a Fidesz politikusa.

Witzmann szerint ha minden a tervek szerint alakul, még idén parlamenti döntés születethet az ügyben.

A Mi Hazánk újabb régi követelése valósulhat meg

Bár 2013-as bevezetése óta 73%-os infláció volt, nem hajlandó emelni a kormány a díjmentes készpénzfelvétel 150 ezer forintos határán, leszavazták a Mi Hazánk előterjesztését. Pedig ráadásul az elinflált határ fölött brutális díjakat rónak ki a bankok a készpénzfelvételre, az EU-n belül hazánkban a legmagasabbak a számlavezetési díjak és egyéb bankköltségek, hívta fel a figyelmet korábbi előterjesztésében Novák Előd. Akkor még május 2-át írtuk, mára itt a fejlemény...