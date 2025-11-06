Anyaország :: 2025. november 6. 10:34 ::

Trumpék nem pénzelik tovább a "magyar" Szabad Európát - bevallottan az Orbán-kormány védelmében

Az Egyesült Államok Globális Médiaügynökségének (USAGM) vezérigazgatója, Kari Lake levélben tájékoztatta a képviselőket, hogy az ügynökség megszünteti a Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) magyar nyelvű szolgálatát, azaz a Szabad Európa kiadványait - közli szomorúan a 444.



A Szabad Európa prágai központja (fotó: Alexey Vitvitsky / Sputnik / AFP)

Lake azt írja, „a jövőben az USAGM megszünteti az amerikai adófizetők pénzének bármilyen felhasználását NATO-szövetségeseink közönségeinek tartalomgyártására vagy -terjesztésére, és az erőforrásokat az adminisztráció prioritásaival összhangban más célokra fordítja.”

Az USAGM, az Amerika Hangja (Voice of America), a Kubai Műsorszolgáltatási Hivatal, valamint a nem szövetségi támogatott szervezetek, amelyek amerikai adókból kapnak finanszírozást, nem azért léteznek, hogy más országok – például az Európai Unió vagy bármely külföldi kormány, szövetség vagy nemzetközi szervezet – érdekeit vagy politikáját szolgálják, hanem kizárólag az amerikai nép érdekeit. A szövetségeseink meggyengítése nem szolgálja az amerikai népet.

Magyarul a kormányszerv vezetője kijelenti – azaz nyilvánvalóan a Trump adminisztráció teszi ezt –, hogy az Orbán-kormányt szövetségesének tekinti, a Szabad Európa működését pedig a magyar kormány meggyengítésére szolgáló eszköznek tartja.

A hírt egy Jordan Conradson nevű fehér házi Trump-propagandista tette közzé az X-en azzal, hogy „megszüntetik a közpénzből finanszírozott, globalista és Európai Unió-párti Szabad Európát, amely támadja és megpróbálja destabilizálni Magyarország nemzeti kormányát.”

Az év elején volt már egy elbocsátási hullám a lapnál. Akkor azt nyilatkozták a Szabad Európa budapesti munkatársai, hogy a bezárásra is felkészültek.