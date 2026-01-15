Anyaország :: 2026. január 15. 19:33 ::

"A roma szó egyet kell hogy jelentsen a minőséggel" - ezért 770 millió forintot tesznek ellophatóvá számukra

Egy ország akkor erős, ha figyel a közösségeire, ezért hirdetik meg idén is a "roma" nemzetiségi pályázatokat 770 millió forint összértékben - jelentette be a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért felelős helyettes államtitkára csütörtökön Budapesten, a 2020-ban elhunyt Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész kiállításának megnyitóján.

Kovács Edit a festőről elnevezett "roma" művészeti galériában a Barna hajnalok című tárlat megnyitóján közölte, a keretösszeget négy területen osztják szét: 293 millió forintot szánnak a "roma" kulturális élet megerősítésére, a hagyományok ápolására, a tárgyi és szellemi értékek megőrzésére és továbbadására, 190 millió forintra pályázhatnak a "roma" civil szervezetek a működésükhöz, 280 millió forinttal támogatják a fiataloknak szóló "romani nyelvi, művészeti és hagyományőrző táborokat", valamint 7 millió forint jut a "roma nyelvet, kultúrát és tudást" átadó pedagógusok szakmai fejlődésének támogatására.

Tavaly ugyanekkora összegből 1053 pályázatot támogattak - tette hozzá a helyettes államtitkár, megjegyezve, hisznek abban, hogy ezek a pályázatok nem csupán programokat támogatnak, hanem a jövőt építik.

Szentandrássy Istvánt méltatva Kovács Edit úgy fogalmazott, a festő nem akart megfelelni a korszellemnek, a divatnak, az elvárásoknak, festészete szembenézett a valósággal, nem elfordult attól, megmutatta, amit sokan nem akartak látni, és kimondta, amit sokan nem akartak kimondani.

Szentandrássy István hitte, a roma szó egyet kell hogy jelentsen a minőséggel, az alkotással, az értékteremtéssel - emelte ki, megjegyezve, öröksége arra tanít, hogy ne féljünk a nagy álmoktól, ugyanakkor a festő tudta, hogy a puszta álom kevés, tenni is kell érte.

(MTI nyomán)