Külföld, Tudomány és technika :: 2026. június 10. 18:32 ::

A Bosch a robotikában és a mesterséges intelligenciában keresi a növekedést, miközben folytatódhat a leépítés

A német Bosch technológiai konszern a hagyományos autóipari üzletág nyereségességi válságára válaszul az automatizálásra, a humanoid robotikára és a mesterséges intelligenciára helyezi a hangsúlyt, miközben a vállalat vezetése nem zárja ki további munkahelyek megszüntetését sem.

A berlini Bosch Connected World konferencián Stefan Hartung vezérigazgató azt mondta, a humanoid robotok térnyerésével gyorsan nő a Bosch-technológiák iránti kereslet, és a társaság ezt a területet hosszabb távon "milliárd eurós" üzletággá kívánja fejleszteni.

A Bosch nem kíván saját humanoid robotokat gyártani, hanem azok "agyát és idegrendszerét" biztosító technológiák szállítójaként kíván megjelenni a piacon. Kiemelt szerepet szán a mikro-elektromechanikai rendszereknek (MEMS), amelyek révén a robotok érzékelni tudják például a különböző tárgyak törékenységét. A vállalat szerint a MEMS-szenzorok globális piaca 2030-ra meghaladhatja a 19,2 milliárd dollárt.

Hartung a Reutersnek adott interjújában arról is beszélt, hogy a Bosch műszaki kompetenciáival részt kíván venni az európai védelmi ipar bővülésében. Mint mondta, a vállalat jelenleg is szállít egyes technológiákat - például motorokat - hadiipari cégeknek, ugyanakkor nem kíván fegyver- vagy lőszergyártóvá válni. A vezérigazgató szerint a védelmi ipar növekedése ugyanakkor egyelőre nem jelent olyan volumenű üzleti lehetőséget, amely érdemben ellensúlyozná a vállalat más üzletágainak problémáit.

A fejlesztések felgyorsítása érdekében a Bosch létrehozta a Robert Bosch Robotics GmbH vállalatot, valamint a kínai piacot kiszolgáló Bosch Robotics Center China központot. A cég többek között a német Neura Robotics vállalattal működik együtt a kognitív robotok fejlesztésében. A mesterséges intelligencia tanításához a Bosch több mint 230 saját gyárából származó adatállományt használ fel.

A vállalat szerint az eredményromlás oka a gyenge világgazdasági környezet, az amerikai vámintézkedések, valamint a kínai versenytársak erősödése. A cég több területen versenyképességi problémákkal küzd, miközben az elektromobilitási és hidrogéntechnológiai beruházások egyelőre nem termelnek megfelelő hozamot, a háztartási gépek és elektromos szerszámok üzletága pedig a gyenge kereslet miatt szenved.

A versenyképesség javítása érdekében a Bosch az autóipari beszállítói üzletágban mintegy 22 ezer munkahely megszüntetését tervezi a következő években, emellett további leépítések várhatók a háztartásigép-gyártó leányvállalatnál, a BSH-nál és a szerszámgép-üzletágban. A németországi létszám 2025 végére több mint öt százalékkal, 122 968 főre csökkent. A leépítésekhez kapcsolódó költségekre a vállalat mintegy 2,7 milliárd euró céltartalékot képzett.

A Bosch 2025-ben 363 millió euró adózott veszteséget könyvelt el, ami 2009 óta az első veszteséges éve volt. Árbevétele ugyanakkor 91 milliárd euróra emelkedett.

A Bosch megerősítette 2026-os előrejelzését: a konszern az idei évben 2-5 százalékos árbevétel-növekedésre és 4-6 százalékos üzemi eredményhányadra számít.

(MTI)