Gyilkossági kísérlet, valamint robbanóanyagok tiltott birtoklása címén büntetőeljárás indult két tizenéves ellen, aki ukrán titkosszolgálati utasításra kedden megkísérelt felrobbantani egy gépkocsit Moszkva délnyugati részén - közölte szerdán az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) sajtószolgálata.
Az SZK szerint a merénylet célpontja egy tudományos és ipari vállalat alkalmazottja volt. A tájékoztatás szerint egyikük, egy lány, ukrán megbízásra egy rejtekhelyről házi készítésű robbanószerkezetet hozott el, amelyet átadott egy ismerősének, aki a bombát egy GPS-követővel együtt a célszemély Zeekr márkájú autója alá helyezte.
A felrobbantásra kiszemelt autót kedden fedezték fel egy parkolóban az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) tűzszerészei, majd a bombát célzott robbantással megsemmisítették. A hatóságok vizsgálják, hogy az őrizetbe vett fiatalok részt vettek-e hasonló bűncselekményekben is, és voltak-e bűntársaik.
Kedd hajnalban a Moszkva melletti Balasihában pokolgéppel felrobbantottak egy BMW X3-as gépkocsit, amelynek vezetője életét vesztette. Az áldozat nevét Moszkvában hivatalosan nem közölték, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is csak annyit mondott el, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt tájékoztatták az esetről.
A Rigában szerkesztett, politikai, biztonsági és hírszerzési ügyekre szakosodott orosz ellenzéki Meduza hírportál orosz és ukrán Telegram-hírcsatornákra hivatkozva azt írta, hogy a robbantással Damir Davidov tábornokot, az orosz védelmi minisztérium rakéta- és tüzérségi főcsoportfőnökségének vezetőjét ölték meg.
Tavaly április 25-én, ugyancsak Balasihában, pokolgépes merénylet végzett az orosz hadsereg helyettes műveleti főcsoportfőnökével, Jaroszlav Moszkalik tábornokkal. A vizsgálat szerint a merényletet az ukrán titkosszolgálat szervezte. Hivatalos bejelentés arról, hogy van-e összefüggés a két robbantás között, nem hangzott el.
(MTI)