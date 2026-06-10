Háború :: 2026. június 10. 17:29 ::

Őrizetbe vettek két fiatalt egy moszkvai autóbombás merényletterv ügyében

Gyilkossági kísérlet, valamint robbanóanyagok tiltott birtoklása címén büntetőeljárás indult két tizenéves ellen, aki ukrán titkosszolgálati utasításra kedden megkísérelt felrobbantani egy gépkocsit Moszkva délnyugati részén - közölte szerdán az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) sajtószolgálata.

Az SZK szerint a merénylet célpontja egy tudományos és ipari vállalat alkalmazottja volt. A tájékoztatás szerint egyikük, egy lány, ukrán megbízásra egy rejtekhelyről házi készítésű robbanószerkezetet hozott el, amelyet átadott egy ismerősének, aki a bombát egy GPS-követővel együtt a célszemély Zeekr márkájú autója alá helyezte.

A felrobbantásra kiszemelt autót kedden fedezték fel egy parkolóban az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) tűzszerészei, majd a bombát célzott robbantással megsemmisítették. A hatóságok vizsgálják, hogy az őrizetbe vett fiatalok részt vettek-e hasonló bűncselekményekben is, és voltak-e bűntársaik.

Kedd hajnalban a Moszkva melletti Balasihában pokolgéppel felrobbantottak egy BMW X3-as gépkocsit, amelynek vezetője életét vesztette. Az áldozat nevét Moszkvában hivatalosan nem közölték, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is csak annyit mondott el, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt tájékoztatták az esetről.

A Rigában szerkesztett, politikai, biztonsági és hírszerzési ügyekre szakosodott orosz ellenzéki Meduza hírportál orosz és ukrán Telegram-hírcsatornákra hivatkozva azt írta, hogy a robbantással Damir Davidov tábornokot, az orosz védelmi minisztérium rakéta- és tüzérségi főcsoportfőnökségének vezetőjét ölték meg.

Tavaly április 25-én, ugyancsak Balasihában, pokolgépes merénylet végzett az orosz hadsereg helyettes műveleti főcsoportfőnökével, Jaroszlav Moszkalik tábornokkal. A vizsgálat szerint a merényletet az ukrán titkosszolgálat szervezte. Hivatalos bejelentés arról, hogy van-e összefüggés a két robbantás között, nem hangzott el.

(MTI)