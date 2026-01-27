Anyaország :: 2026. január 27. 18:29 ::

Az ellenőrzött árusítóhelyek több mint felében szolgáltak ki alkohollal fiatalkorúakat Csongrád-Csanád vármegyében - tájékoztatta a vármegyei kormányhivatal kedden az MTI-t.

A közlemény szerint a gyermek- és fiatalkorúak védelme érdekében tavaly több tematikus ellenőrzést is végeztek a fogyasztóvédelem Csongrád-Csanád vármegyei munkatársai. A vármegye öt járásban ellenőrizték a 18 év alattiakat védő értékesítési, kiszolgálási tilalmak megtartását kiemelt figyelmet fordítva a szegedi, belvárosi, fiatalok által kedvelt vendéglátóhelyekre.

A dohányboltokra, vendéglátóhelyekre és kereskedelmi egységekre kiterjedő vizsgálat során a 41 helyszíni ellenőrzés több mint felében, huszonkét alkalommal tártak fel szabálytalanságot, ennyiszer szolgáltak ki fiatalkorú vásárlókat alkohollal. A feltárt szabálytalanságok miatt összesen 8,35 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki.

Nyáron és ősszel összesen tizennégy gyermektábort ellenőriztek a fogyasztóvédelmi szakemberek, és öt alkalommal indítottak hatósági eljárást: jellemzően a személyi feltételeket nem biztosították megfelelően, összesen egymillió forint bírságot szabtak ki.

A gyermek- és fiatalkorúakat védő reklámszabályok és kereskedelmi előírások megtartását is ellenőrizte a fogyasztóvédelmi hatóság. Az ellenőrzéseket követően egy esetben állapítottak meg jogsértést, a szexualitást öncélúan ábrázoló képet tartalmazó termék árusítására vonatkozó 200 méteres védőtávolság megsértése miatt. A vállalkozással szemben 700 ezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki.

A kiszolgáltatott fogyasztói réteg, különösen a fiatalkorúak védelme idén is nagy hangsúlyt kap, így a hatósági ellenőrzések ebben az évben is folytatódnak majd - áll a közleményben.