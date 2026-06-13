Külföld, Háború :: 2026. június 13. 14:19 ::

Nem Oroszországokban készült repülőgép-üzemanyagot és gázolajat sem terveznek importálni a britek, ha az orosz olajból készült

Legkésőbb januárig leállítja az orosz olajból más országokban készült repülőgép-üzemanyag és gázolaj importját a brit kormány.

Nagy-Britannia már 2023 januárjában megtiltotta az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, tavaly októberben pedig megtiltotta azt is, hogy brit vállalatok tengeri szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat - például biztosítást - nyújtsanak a harmadik országokba irányuló, vagy azokból kiinduló orosz LNG-export számára.

Ugyancsak tavaly októberben a munkáspárti brit kormány terveket jelentett be a külföldi finomítókban gyártott orosz eredetű olajpárlatok importjának tilalmára.

Május végén ugyanakkor a londoni üzleti és kereskedelmi minisztérium bejelentette, hogy ennek a szankciónak "fokozatosan" szerez érvényt, és a Hormuzi-szoros lezárása okozta energiaellátási sokk enyhítése végett meghatározatlan időre szóló "átmeneti engedélyeket" ad az orosz olajból külföldön gyártott termékek közül a repülőgép- és dízelüzemanyagok behozatalára.

Ezt a döntést komoly bírálatok érték mások mellett az Európai Unió részéről. Az Európai Bizottság szóvivője minapi nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy "nincs itt az ideje az Oroszország elleni szankciók enyhítésének".

A brit üzleti és kereskedelmi tárca szombati tájékoztatása szerint az orosz nyersolajból külföldi finomítókban gyártott repülőgép-üzemanyag és gázolaj importjára kiadott átmeneti engedélyek legkésőbb 2027. január 1-én lejárnak.

A tárca igyekezett megvédeni az átmeneti engedélyek kiadását: közleményében úgy fogalmaz, hogy a szankció fokozatos érvényesítése összhangban volt a külföldi partnerországok által is széles körben alkalmazott gyakorlattal.

A minisztérium szerint így egyszerre lehetett biztosítani a "piaci rugalmasságot" és növelni az Oroszországra gyakorolt nyomást.

Stephen Doughty, a brit külügyminisztérium európai ügyekért felelős államtitkára a tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában közölte: Nagy-Britannia az Oroszországra gyakorolt nyomás maximalizálásával egy időben a hazai piaci stabilitást is fenntartja.

Az üzleti és kereskedelmi minisztérium tájékoztatása szerint az ideiglenes importengedélyek lejártára most megszabott januári időpont a legkésőbbi határidő, a brit kormány addig is kéthetente felülvizsgálja és "a lehetséges legkorábbi időpontban" visszavonja ezeket az engedélyeket.

Az orosz nyersolajból külföldön gyártott repülőgép-üzemanyag behozatali tilalma elsősorban Indiát érinti, ugyanis a szankciók bevezetése előtt az indiai finomítókból érkezett Nagy-Britanniába és más európai országokba az orosz eredetű kerozin zöme.

(MTI)