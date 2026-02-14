Anyaország :: 2026. február 14. 15:45 ::

Azzal a globális nagytőkével riogatott Orbán az évértékelőjén, melyet itthon vidáman ölelget évek óta a szuverenista kormány

Ha hagyjuk, hogy a "Tisza-Brüsszel-nagytőke koalíció" kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat - jelentette ki a miniszterelnök szombaton Budapesten. Orbán Viktor évértékelőjében azt mondta, Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani. A kormányfő kijelentette azt is: amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába.



Kép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A Várkert Bazárban tartott huszonhetedik évértékelő beszédében Orbán Viktor arról is beszélt, a 2026-os év a győzelem éve lesz: a győzelem éve a családoknak, a "jobboldalnak", a Fidesznek és a győzelem éve Magyarországnak.

A miniszterelnök szólt a szuverén külpolitika fontosságáról, amelynek elmondása szerint a nemzeti függetlenség az előfeltétele. Vigyázni kell rá, mint a szemünk fényére - hangsúlyozta.

Kiemelte: az Egyesült Államok előző elnöke nemcsak támogatta az orosz-ukrán háborút, de Magyarország kivételével "belepréselte" abba az összes európai államot, ám Donald Trump tavaly januári hivatalba lépése után az Egyesült Államok kilépett a konfliktusból, miközben Európa benneragadt abban.

A történtekről úgy nyilatkozott: jó lecke ez azoknak, akik állandóan igazodni akarnak egy nagyobb hatalomhoz és nem bíznak a szuverén külpolitikában.

A veszély nagy. Brüsszel naponta próbálkozik, és a Tisza Párt már be is jelentette, hogy ők beviszik Magyarországot a közös európai külpolitikába - hangsúlyozta.

Orbán Viktor azt mondta, tavalyi beszédében azt vállalta, hogy Donald Trump visszatérése után a magyarok újra a történelem főutcáján járnak majd, ellenfeleik pedig "sáros, külvárosi mellékutcákban fognak bóklászni". Így is lett - tette hozzá.

Értékelése szerint ha ez így megy tovább, ez az évszázad Európa megaláztatásának évszázada lesz. A világban ugyanis új ipari forradalom kezdődött (most nem az elektromos átállás, amihez akkunagyhatalommá kell fejlődnünk? - a szerk.), és ebben a kontinens nem tud részt venni. A gőzgépek feltalálása óta először Európa nem formálója, hanem elszenvedője lesz a világméretű gazdasági átalakulásnak - folytatta. Ennek okaként a magas energiaárakat és a fojtogató túlszabályozást jelölte meg, ami a kormányfő közlése szerint megöli a gazdaságot.

Orbán Viktor ugyanakkor azt mondta, a magyaroknak még van esélyük. Kifejtette, 2025-ben tárgyalt és megállapodott az amerikai, az orosz és a török elnökkel, hogy Magyarország továbbra is olcsón veheti az olajat és a gázt.

"Lesz olaj és lesz gáz! Épül Paks, lesz elég energiánk a gazdasági fejlődéshez és az adatalapú gazdasághoz. Közben a többiek a magyar rezsiárak négy-ötszörösét fizetik" - fogalmazott, hozzátéve, kinek mit intézett a kormánya.

Csak választások után lesz poloskairtás, mert tavaly (is) elmaradt

Orbán Viktor azt mondta, tavalyi beszédében vállalta azt is, hogy "zúzós rock and roll következik a magyar belpolitikában", ugyanis az Egyesült Államok új elnöke fellázadt "a liberálisok globális méretű üzleti, média- és politikai hálózata" ellen. Ezzel javultak a magyar kormány esélyei, "mi is hétmérföldeseket léphetünk és kiszoríthatjuk Magyarországról a szuverenitásunkat korlátozó idegen befolyást az ügynökeivel együtt" - tette hozzá, bár az átláthatósági törvény látványos befuccsolásáról már nem ejtett szót.

Úgy folytatta, ez volt a terv, de csak félmunkát végeztek, mert a brüsszeli elnyomó gépezet még működik Magyarországon, "ezt majd április után fogjuk eltakarítani" (ezt már tavaly is hallottuk - a szerk.). "Álcivil szervezetek, megvásárolt újságírók, bírák, politikusok, algoritmusok, bürokraták, guruló eurómilliók. Itt, Magyarországon ma ezt jelenti Brüsszel" - fogalmazott.

Felidézte az Egyesült Államok kongresszusi jelentését, amely a kormányfő közlése szerint azt tartalmazta: az Európai Bizottság nyomást gyakorolt a közösségi médiaplatformokra, hogy cenzúrázzák a tartalmakat a "szlovák", a holland, a francia, a moldovai, a román és az ír választások előtt, valamint a 2024. júniusi európai parlamenti választások előtt. De a bizottság ugyancsak "gyorsreagálású rendszereket aktivált" a francia, a moldovai, a román és a német választások előtt.

Hozzátette, ezt nem Oroszország, hanem Amerika mondja. "Becsüljük meg az amerikaiak barátságát, mert ők leplezik le a brüsszeli cenzúrát, beavatkozást és manipulációkat. Itt az igazság Amerikából. Ez az igazi Amerika hangja!" - összegzett.

"Amit vállaltunk, azt megcsináltuk" - bár a repülőrajtról és a 100 új gyárról megfeledkezett

A miniszterelnök az elért gazdasági eredményekről szólva kijelentette: "amit vállaltunk, azt megcsináltuk, és ez így lesz a következő négy évben is".

Orbán Viktor kiemelte: vállalták, hogy áttörést érnek el az adózásban. Meghirdették a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázását, vállalták és megcsinálták a csed és a gyed teljes jövedelemadó-mentességét, valamint a fegyvereseknek szánt hathavi fegyverpénz kifizetését.

Azt is mondta: 15 éve építik a családalapú Magyarországot, és mivel a családokat "mifelénk az édesanyák tartják össze", őket kell megerősíteni.

Hangsúlyozta: Magyarországnak csak akkor van jövője, ha az édesanyák anyagi biztonságban érezhetik magukat gyermekeikkel. Ma félmillió, a következő három évben már egymillió magyar édesanya válik adómentessé élethossziglan.

Hozzátette: ha 2010-ben nem vezették volna be a mai családtámogatási rendszert, ma 200 ezerrel kevesebb gyermek lenne Magyarországon. "Van-e ennél nagyobb öröm és büszkeség?" - kérdezte. Maximum a még a cigányság népességrobbanása mellett is egyre gyalázatosab születésszámok - tehetnénk hozzá keserűen.

Úgy folytatta: vállalták az infláció megfékezését is, és januárban 2 százalék volt az infláció. Élelmiszerárstop, árfigyelő-rendszer, kötelező akciózás - "mind megcsináltuk, de még nem értünk a végére". Az ugyanis nincs jól, hogy a magyar gazdától 60 forintért vásárolják fel a krumplit, és 300 forintért látjuk viszont a plázában. Lesz itt még dolga a nemzeti kormánynak április után is - jegyezte meg.



Kép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Arról is beszélt: vállalták, hogy hajtóvadászatot indítanak és levadásszák a kábítószer-kereskedőket, akik mérgező kotyvalékkal és szintetikus szerekkel árasztották el Magyarországot. Több mint tízezer büntetőeljárást indítottak, 50 tonna drogot és alapanyagot vontak ki a feketepiacról, és több mint kétmilliárd forint értékben foglaltak le kábítószer-kereskedelemhez köthető vagyont. "Vállaltuk és megcsináltuk" - jelentette ki.

Kitért arra: nem vállalták, de bevezették a fix 3 százalékos otthonteremtési programot, és egész Európában ma Magyarországon juthatnak a fiatalok a legkönnyebben saját otthonhoz. Továbbá, nem vállalták, de bevezették a 14. havi nyugdíjat, amelynek első részlete talán már meg is érkezett a 13. havi nyugdíjjal együtt. Ugyancsak nem vállalták, de 11 százalékkal megemelték a minimálbért - tette hozzá.

Orbán Viktor további 300 ezer új munkahely létrehozását és az 5 milliós foglalkoztatás elérését jelölte meg célként.

Kell még 300 ezer új munkahely - valakiknek

Rámutatott: azt szeretnék, ha minden munkaképes magyar dolgozhatna. Már létrehoztak egymillió munkahelyet, ma 4 millió 700 ezren dolgoznak, de fel akarnak menni ötmillióig, és ehhez kell még 300 ezer új munkahely, "amit meg fogunk csinálni".

A miniszterelnök kiemelte: az emberek az összes nagy civilizációs kérdésben az ő oldalukon állnak.

Rámutatott: az emberek nem akarnak migrációt, nem akarnak háborút, nem akarják Ukrajnába küldeni a pénzüket, és elképzelhetetlennek tartják, hogy olyan ember feleljen a gyermekek neveléséért, aki szerint jó, ha lefekvés előtt a Csipke Józsika című mesekönyvből olvasnak fel az egymásba szerelmes királyfikról. Ez Magyarországon egész egyszerűen nem fordulhat elő - jelentette ki Orbán Viktor.

Nagyon sok fiatal velük van, többségük pedig nem éri be "kamu lázadással", hogy bulikban "mocskos Fideszt óbégasson". Ilyenek is vannak, de szájhősök és szalonforradalmárok az ő idejükben is voltak - jegyezte meg. Elmondta, találkozik rengeteg fiatallal, akik valóban szeretik a hazájukat, komolyan gondolkodnak a jövőjükről és vállalják az igazi lázadást a Brüsszelből érkező "idióta utasításokkal", a nemzetközi hálózatokkal és nagytőkével szemben. "Ezek a fiatalok velünk vannak, szerintem ők vannak többen. Őket hívjuk, gyertek és harcoljatok velünk a hazátokért" - fogalmazott Orbán Viktor.

Orbán Viktor kiemelte: a valódi ellenfeleik nem a magyarországi ellenzéki pártok, nem a Tisza és nem a DK, hanem az ő brüsszeli gazdájuk. A DK már régen eladta a lelkét, és viszi az Európai Egyesült Államok, vagyis a "Brüsszeli Birodalom" zászlaját, a Tisza Párt pedig "egyenesen brüsszeli kreálmány" - jelezte.

Emlékeztetett: a Fidesz kijött az Európai Néppártból, mert nem adta meg magát a migránsok beengedését követelő németeknek, élükön Herr Weberrel - utalt a Néppárt vezetőjére, hozzátéve: "a Tiszát a németek alapították Herr Weber vezetésével és Ursula von der Leyen zászlóanyasága mellett".



Kép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Globális nagytőke mindenhol

Orbán Viktor újdonságként említette, hogy a globális nagytőke, amely eddig csak a háttérben dolgozott, most nyíltan kilépett a rivaldafénybe.

"Itt áll előttünk a pőre és nyílt nemzetközi pénzügyi hatalom. Ők is tudják, nagy a tét. Napnál világosabb, hogy Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani" - fogalmazott.

Hozzátette: a baloldal, "amely most Tisza Kft. néven fut", és már milliárdokkal van kitömve, most újra őket képviseli, velük kötött megállapodást, az ő előretolt helyőrségük és az ő elvárásuk végrehajtója lesz, ezért megállapodtak a Shell-lel és megállapodtak az Erste Bankkal.

A Shell a többi energiacéggel együtt egyszerűen csak vissza akarja kapni a pénzét, az Erste és a bankok is ugyanezt akarják, Brüsszel pedig kéri a maga részét, hogy odaadhassa Ukrajnának - figyelmeztetett.

A Shell, az Erste és Brüsszel egy háborús szövetségben van - összegzett.

Hozzátette: ők azok, akik keresnek a vérontáson, ők azok, akik érdekeltek a harcok folytatásában, ők "a halál vámszedői, a háború kutyái". Persze ők nem vesznek részt a harcokban, arra ott vannak az ukránok és szükség esetén a közép-európai szomszéd népek - jegyezte meg. (Az persze kimaradt, hogy a kormány egyik fő stratégiai partnere a Rheinmetall, melynek a tulajdonosa ugyanaz a BlackRock, amely a Shellnek és az Erste Banknak is. És ennek, a világ legnagyobb alapkezelőjének zsebébe budapesti helytartóságának megnyitásakor még százmillió forintokat tömött a "nemzeti, szuverenista" kormányunk munkahelyteremtés címén - a szerk.)

A háború egyik fő nyertese a Shell: 10 milliárd dollárt keresett a háborún és az oroszok elleni szankciókon. Az a céljuk, hogy bennünket is leválasszanak az orosz olajról és gázról, megemeljék az árakat, és Magyarországon is sokszorosra emeljék a profitjukat - nehezményezte.

Kiemelte: őket nem érdekli, hogy ebbe belerokkannak a magyar háztartások és vállalkozások. Ma a magyarok az éves rezsiért átlag 250 ezer forintot fizetnek, Lengyelországban 800 ezret, Csehországban pedig 1 milliót.

"Ezt a jövőt szánja nekünk a Shell, ezért delegált egy reménybeli kormányba saját képviselőt" - jelezte, bár pont a Fidesz-kormánytól kapott magas állami kitüntetést az Orbán által meg nem nevezett Kapitány István.

Szólt arról, hogy a nemzeti kormány bevonta a nemzetközi bankokat a közteherviselésbe, ebből elegük lett, "elegük lett a nemzeti kormányból és elegük lett a népbarát kormányzásból", vissza akarják kapni a pénzüket, ezért delegáltak miniszterjelöltet az Erstéből is a reménybeli kormányba. Aki egyébként szintén fideszes képviselőjelölt volt korábban.

Orbán Viktor hozzátette: a nemzetközi bankok úgy nyernek a háborún is, hogy Brüsszel a tőlük felvett hitelből támogatja Ukrajnát.

Ők abban gondolkodnak, hogy majd mindenki megkapja, amit akart: a Tisza Párt kiélheti kielégítetlen politikai ambícióit, a nagytőke visszakapja a pénzét, Brüsszel elküldheti a magyarok pénzét Ukrajnába és "betolhatja" Ukrajnát az Európai Unióba - fogalmazott.

A kormányfő azt hangsúlyozta: a Tisza Párt valóban rendszerváltásra készül, hiszen "a magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jönne a brüsszeli rendszer", és akkor "lőttek" a rezsicsökkentésnek, a családtámogatásoknak és az otthonteremtésnek.

Orbán Viktor kiemelte: a kormányzat a családokat támogató intézkedéseit úgy finanszírozta, hogy 2010 és 2025 között három gazdasági területről - a bank- és az energiaszférából, valamint a kereskedelmi láncoktól - összesen 14 ezer 956 milliárd forintot vett el. Ebből a forrásból idén 1922 milliárd forintot terveznek beszedni.

Hangsúlyozta: ezek a cégek így sem mentek tönkre, szépen kerestek magyarországi tevékenységükön. Egy kormányváltás esetén azonban azon lennének, hogy előbb leálljanak az elvonások, majd elkezdenék "visszagyűjteni" a tőlük korábban elvett összeget - jelentette ki.

Az utolsó magyar választás a háború előtt

Orbán Viktor azt mondta, Európa eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy, és az áprilisi lesz az utolsó magyar választás a háború előtt. A következő kormánynak kell majd döntenie háború és béke kérdésében - mutatott rá.

A miniszterelnök azt mondta, Brüsszel eldöntötte, hogy Ukrajna területén legyőzi az oroszokat; Magyarországon és Szlovákián kívül mindenhol háborús készülődés folyik.

Kifejtette, kilenc országban már van kötelező sorkatonai szolgálat, és van, ahol a nőkre is kiterjesztették. Útmutatókat küldenek a lakosságnak, mit kell csinálniuk háború esetén. A katonai kiadások kilőttek. Megállapodásokat írtak alá arról, hogy majd csapatokat küldenek Ukrajnába - sorolta.

Hozzátette, eddig közel 200 milliárd eurót költött Brüsszel az ukrán háborúra, decemberben pedig újabb 90 milliárd eurós hitelt.

"Ukrajna csak nyeli, nyeli tovább a pénzt" - fogalmazott, úgy folytatva, most 800 milliárdot követelnek működésre és 700 milliárdot hadseregre, miközben senki nem tudja a választ arra az egyszerű kérdésre, miként lehet legyőzni egy atomhatalmat anélkül, hogy bevetné a nukleáris fegyvereit.



Kép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor azt mondta, amit Európa és Brüsszel csinál, óriási felelőtlenség.

"Magyarország Európa legbiztonságosabb országa"

"Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába. Nem, nem és nem!" - hangsúlyozta. Szólt arról, hogy Magyarország tudja, milyen egy háború arrafelé, egyszer már benne volt. A Don-kanyarban magyar fiúk haltak meg idegen célokért, idegen parancsra, idegen földön, épp elég volt egyszer - mondta.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: "a mi hivatásunk Magyarország függetlenségének és szuverenitásának megőrzése". Régen egész Európa így gondolkodott, ma azonban innen nyugatra valami keveredés, valami bizonytalan, valami lelketlen van, és senki nem tudja, mi sül ki belőle. Ezzel szemben "nálunk rend van és biztonság, Magyarország Európa legbiztonságosabb országa".

"Magabiztos nyugalom, egy magyar világ, ami illik hozzánk, amiben otthon érezzük magunkat, és amire büszkék vagyunk. Azt akarjuk, hogy ez így is maradjon, ezért a Fidesz-KDNP a biztos választás" - jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor emlékeztetett: az elvesztett csaták és háborúk után az ellenfeleink azt a sorsot szánták nekünk, hogy kicsik legyünk és szegények. Évtizedekig arra tanítottak bennünket, hogy gyengék legyünk és vesztesek, és törődjünk bele a sorsunkba.

Hát nem! - szögezte le, hangsúlyozva, hogy azért jöttek és arra hívnak mindenkit, hogy Magyarország újra nagy és gazdag ország legyen. "Sokat dolgoztunk és jól haladunk, de ezzel a munkával még nem végeztünk. Ezért kell és ezért fogjuk megnyerni az áprilisi választást" - mondta.

(MTI nyomán)

Frissítés: Toroczkai: hiába vettek el pénzt a bankoktól, ha azt is a globális nagyvállalatoknak adják

Toroczkai László Mi Hazánk-elnök X-oldalán reagált Orbán Viktor évértékelőjére. Alább olvasható.

Orbán Viktortól ezúttal sem hallottunk olyan víziót, pozitív jövőképet, amely ténylegesen fejlődő pályára állíthatná Magyarországot, amely gazdasági fellendülést hozhatna, és megakadályozhatná az egyre fenyegetőbb népesedési katasztrófát.

Hiába említette meg, hogy mennyi pénzt vettek el a bankoktól, ha azt a pénzt is a globális nagyvállalatoknak adják, ahogy nemrég ismét 133 milliárddal segítették a mérgező Samsung akkugyárat.

Ráadásul ahelyett, hogy bérlakásépítési programot finanszírozna a kormány, amellyel a helyi vállalkozókat, és a bérlő, majd tulajdonosokká váló magyarokat támogatná, inkább a bankokat tömi kamattámogatás formájában adófizetői pénzzel. Így elég hiteltelen arról beszélni, hogy a Fidesz megvédi hazánkat a nagytőkétől és a bankároktól.

Az pedig már lassan minősíthetetlen, hogy Orbán Viktor maga posztol büszkén olyan celebekről képeket az évértékelőjéről, akik nemrég még drogügyekkel kerültek a hírekbe.