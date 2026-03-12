Anyaország :: 2026. március 12. 09:53 ::

A Legfőbb Ügyészség szerint egy feljelentés alapján ütöttek rajta az ukrán pénzszállítókon

Egy feljelentés nyomán lépett az ügyészség a március 5-én elfogott ukrán pénzszállítók ellen – írja a Népszava. A Legfőbb Ügyészség portálnak adott tájékoztatása szerint ezt a feljelentést küldték tovább a NAV-nak, hogy bírálja el. A feljelentőt azonban nem nevezték meg, és azt sem, miért csak most kezdtek el vizsgálódni a Magyarországon négy éve áthaladó pénzszállítással kapcsolatban.

Az eljárásról a Legfőbb Ügyészség szóvivője annyit közölt a lappal, hogy a nyomozás felderítési szakban van, az ügyészség a nyomozás felderítési szakában törvényességi felügyeletet lát el, a nyomozó hatóság a nyomozati cselekményeket önállóan végzi. Azt azonban már nem sikerült megtudniuk, hogy a NAV-ról volt-e szó, ugyanis a hivatal nem reagált a megkeresésükre, így azt sem tudták meg, mikor döntöttek az Oscsadbank Ausztriából Magyarországra tartó pénzszállító konvoja elleni hatósági fellépésről.

Azzal kapcsolatban, hogy a rajtaütést miért a Terrorelhárítási Központ (TEK) és nem a NAV saját, MERKUR bevetési egysége végezte el, Farkas Örs titkosszolgálati államtitkár korábban a parlamentben elmondta, azt feltételezték, hogy fegyveresek biztosítják a szállítmányt. Az ukrán külügyminisztérium azonban kijelentette, a magyar hatóságok tisztában voltak azzal, hogy a pénzszállítóknál nincs fegyver. Ugyanis évek óta ezen az útvonalon és a hatóságok tudtával szállították a készpénzt, melyet korábban a Garancsi István tulajdonában lévő vállalat is végzett

Üresen adják vissza a pénzszállítókat



A tájékoztatás szerint az Oscsadbank páncélozott járműveit csütörtökön 10 órakor adják ki, viszont a készpénz és az arany nélkül. A hatóság közlése szerint a gépjárművek nem voltak lefoglalva, így ilyen határozat sem született.

Az ukrán pénzintézet jogi képviseletével megbízott Horváth Lóránt ügyvéd feltételezése szerint a járművek az üggyel összefüggésben hozott kormányrendelet hatályba lépéséig, 4 napon és 8 órán keresztül jogalap nélkül voltak a magyar állami szervek birtokában.

A Horvath Lawyers ügyvédi iroda csütörtöki közleménye szerint a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya a mai napon közölte velünk, hogy az Oschad Banktól lefoglalt páncélozott járműveket a mai napon 10 órakor adják ki a vagyoni érdekelt részére, a NAV Bűnjelkezelő Központjában (NAV BFO telep) a 1211 Budapest, Petróleum u. 4. szám alatt”.

(Index nyomán)