Külföld, Extra :: 2026. június 12. 07:31 ::

Laboratóriumban nevelt T-Rex-bőrből készült táskát árvereznek el Párizsban

Ősi T-Rex-maradványok felhasználásával laboratóriumban nevelt bőrből készült táskát bocsátanak árverésre csütörtökön Párizsban; a Giquello aukciósház előzetesen 300-500 ezer euró (106-178 millió forint) közötti értékre becsülte az "egyedi darab" árát.

Az Amszterdamban tavasszal bemutatott táska egy 25 évvel ezelőtt talált T-Rex maradványainak felhasználásával készült egy különleges eljárással, amelynek során a fosszíliákból nyert fehérjefragmentumok segítségével állítottak elő laboratóriumban kollagént.

A Drouot Hotel, az árverés helyszíne sajtóközleményében "a luxus történetében példátlan tárgyként" és "tudományos bravúrként" számolt be a táskáról.

"Az elmúlt években olyan technikákat, biotechnológiákat fejlesztettünk ki, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy egy sejtkultúrát arra utasítsunk, hogy laboratóriumban valódi T-Rex-bőrt építsen" - magyarázta Iacopo Briano, az árverés paleontológiai szakértője az AFP-nek. Hangsúlyozta, hogy a táska anyaga különbözik a vegán bőrtől. "100 százalékban bőr", ugyanakkor "egy 67 millió évvel ezelőtt kihalt állatból származik" - mondta.

Az árverés szervezője, Alexandre Giquello a borsos kikiáltási árat azzal magyarázta, hogy olyan árat kellett kitalálni, amely tükrözi mind a táska létrehozásához szükséges befektetés mértékét, és azt is, hogy egyedülálló ritkaságról van szó.

(MTI)