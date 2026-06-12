Külföld :: 2026. június 12. 11:46 ::

Több mint 13 ezer terroristával végeztek Nigériában az utóbbi egy év során

Nigériában több mint 13 ezer terroristával végeztek az utóbbi egy évben - jelentette be pénteken az afrikai ország elnöke, hozzátéve, hogy 2023-as hatalomra kerülése óta ugyanakkor országszerte 81 százalékkal csökkent a dzsihadista felkelések áldozatainak száma.

Bola Tinubu leszögezte: a hatóságok által indított, a lázadóknak megadási lehetőséget kínáló Safe Corridor ("Biztonságos folyosó") nevű művelet keretében 2023 óta már több mint 124 ezer fegyveres és szövetségese tette le a fegyvert.

Tinubu mindazonáltal nem pontosította, hogy a 13 ezer meggyilkolt terroristáról szóló adat a 2025-ös évre vagy az utóbbi 12 hónapra vonatkozik-e.

A kontinens legnépesebb országának számító Nigériában 2009, azaz a Boko Haram terroristacsoport megjelenése óta tevékenykednek dzsihadista lázadók, elsősorban az ország északi részein. A helyzetet súlyosbította, hogy az utóbbi időben egyre több iszlamista fegyveres szivárog át az ingatag biztonsági helyzetű Száhel-övezetből is, valamint egyre gyakoribbá váltak az ideológiával nem rendelkező, anyagi haszonszerzés céljából szerveződött bűnbandák akciói is.

A válságot tovább mélyítik az északkeleti és a középső régióból, a földművesek és a nomádok között, az erőforrások és a földterületért dúló összecsapások, a délkeleti régióban élők szeparatista törekvései és az északnyugati térségekben - váltságdíj reményében - elkövetett emberrablások.

(MTI)