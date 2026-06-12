Háború, Külföld :: 2026. június 12. 09:25 ::

Ukrán légierő: éjszaka több mint száz drónt vetett be az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 117 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásoknak civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, lakóépületek, valamint infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg - jelentették katonai és önkormányzati források, valamint a katasztrófavédelmi szolgálat.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 102 drónt hatástalanított, azonban 7 helyszínen 14 csapásmérő drón célba talált, nyolc esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették - tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában több drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

A Szumi megyei Sosztka település ellen indított tömeges dróntámadás következtében egy 44 éves nő életét vesztette, egy 33 éves nő pedig súlyosan megsebesült - jelentette Oleh Hrihorov megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva az Ukrinform hírügynökség. Olekszandr Percovszkij, az Ukrzaliznicja állami vasúttársaság igazgatótanácsának elnöke arról számolt be, hogy a vasúti infrastruktúrát ért dróncsapásokban állomásépületek, pályaudvarok, jelzőberendezések és transzformátor-alállomások rongálódtak meg.

Az ukrán hírügynökség Vitalij Kimnek, a dél-ukrajnai Mikolajiv megye katonai kormányzójának Telegramon közzétett bejegyzését idézve arról is beszámolt, hogy a megyeszékhelyet két hullámban érő dróntámadás következtében több civil megsebesült, 14 családi ház, közlekedési infrastrukturális létesítmények és gépjárművek rongálódtak meg. Az eddigi adatok szerint öt embert kellett kórházba szállítani.

A dél-ukrajnai Herszonban egy 63 éves nő megsebesült a város központi részét tegnap este ért dróncsapásban, állapota közepesen súlyos - tette közzé a katonai közigazgatás sajtószolgálatának jelentése alapján az Interfax-Ukrajina. A hírügynökség korábban beszámolt arról, hogy a támadást követően két férfi önállóan fordult orvosi segítségért, őket ambuláns kezelésben részesítik.

Az állami katasztrófavédelem sajtószolgálata arról számolt be, hogy a Kijev megyei Boriszpil városában egy infrastrukturális létesítményt, Poltava környékén pedig egy iparvállalatot ért dróntalálat, mindkét helyszínen nagy kiterjedésű tűz keletkezett, amelyeket a tűzoltók rövid idő alatt megfékeztek. A hivatalos jelentés szerint a támadásokban senki sem sebesült meg.

(MTI)