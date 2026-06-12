Külföld :: 2026. június 12. 11:06 ::

Tiltakozások és utcai harcok tarkították a foci-vb nyitányát Mexikóvárosban

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyitónapját súlyos rendbontások és utcai összecsapások árnyékolták be Mexikóvárosban. Miközben a stadionban több tízezer szurkoló ünnepelte a torna kezdetét, a létesítményen kívül tüntetők csaptak össze a rohamrendőrökkel, egy férfi pedig rosszul lett, amikor szívrohamot kapott a mérkőzés előtt – írja az Index.

A labdarúgó-világbajnokság nyitómérkőzésének helyszíne a legendás, mintegy 87 ezer férőhelyes Azteca Stadion volt, amely a torna első találkozójának adott otthont Mexikó és Dél-Afrika között. Az ünnepi hangulat azonban nemcsak a stadionon belül volt jelen. A mérkőzés kezdete előtt körülbelül tíz perccel ugyanis több száz demonstráló közelítette meg a stadion északkeleti oldalát, a tüntetők célja az volt, hogy bejussanak a stadion belső biztonsági zónájába.

A helyszíni beszámolók szerint a demonstrálók fáklyákat és köveket dobáltak a rendőrök felé, valamint megrongáltak egy közelben parkoló teherautót is.

A hatóságok azonban vélhetően jól felkészültek a hasonló eseményekre, így gyorsan reagáltak. Rohamrendőröket vezényeltek a helyszínre, akik könnygáz alkalmazásával és tömegoszlató intézkedésekkel szorították vissza a tüntetőket. Az összecsapások során mindkét oldal részéről kövek repültek.

A mexikóvárosi Közbiztonsági Titkárság (SSC) később közölte, hogy két, egyenként mintegy 800 fős demonstráló csoport vonult a stadion környékére. A tömegből közel 200 csuklyás személy vált ki, akik aktív szerepet játszottak a rendbontásban. A rend helyreállítására mintegy 300 rendőrt, valamint lovasrendőri egységeket vetettek be, így a hatóságoknak végül sikerült megakadályozniuk, hogy a tüntetők áttörjék a biztonsági kordont és elérjék a stadion bejáratait.

A zavargások miatt a város közlekedésében is fennakadások keletkeztek. Négy metróállomást ideiglenesen lezártak, a tüntetők pedig több helyen ledöntötték az utcai korlátokat és biztonsági elemeket. A helyi és nemzetközi sajtó szerint a demonstrációk hátterében több társadalmi és politikai csoport állt. A tüntetők között voltak olyan családok, amelyek hozzátartozóikat veszítették el vagy eltűntként tartják nyilván a Mexikót évtizedek óta sújtó drogkartell-háborúk következtében.



Rohamrendőrök az Azteca Stadion előtt a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyitómérkőzésén Mexikóvárosban 2026. június 11-én (fotó: Quetzalli Nicte-Ha/Reuters)

A demonstrációkhoz csatlakoztak tanárszakszervezeti aktivisták, az igazságszolgáltatás dolgozói, közlekedési alkalmazottak, egészségügyi munkavállalók és mezőgazdasági szervezetek képviselői is.

A jelentések szerint összesen nyolc különböző tiltakozó megmozdulást szerveztek Mexikóváros különböző pontjain, szándékosan a világbajnokság nyitányának időpontjára időzítve, hogy minél nagyobb figyelmet kapjanak követeléseik.

A stadion környékén egy másik, az összecsapásoktól független incidens is történt. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek azok a felvételek, amelyeken mentősök újraélesztést végeznek egy férfin. A szurkoló a stadion felé tartva lett rosszul, a helyszínen dolgozó egészségügyi személyzet azonban azonnal megkezdte az újraélesztést, majd a férfit kórházba szállították. Az SSC tájékoztatása szerint a páciens állapota stabil. Miután a leghevesebb összecsapásokat sikerült megfékezni, a stadion kapuin belül további rendőri sorfalakat állítottak fel. a hatóságok egy második biztonsági gyűrűt is létrehoztak a létesítmény körül.

Szemtanúk beszámolói szerint egy rendőrnőt súlyos fejsérüléssel kellett elszállítani a helyszínről. A nő többször elvesztette az eszméletét, miközben a mentők ellátták.

A világbajnokság nyitánya előtt Mexikóváros vezetése tudott a tervezett tiltakozásokról. Clara Brugada Molina, a főváros első embere korábban azonban kijelentette, hogy nem kívánja megakadályozni a demonstrációkat. A politikus szerint a városnak egyszerre kell biztosítania az állampolgárok tiltakozáshoz való jogát és a sportesemény zavartalan lebonyolítását.

„Ez egy olyan város, ahol ezek az események együtt is létezhetnek. Az embereknek joguk van tiltakozni, ugyanakkor joguk van átélni egy világbajnokság örömét is” – fogalmazott.

Annak ellenére , hogy több incidens is történt a nyitómérközést megelőzően és azt követően is, a mexikói (valójában zsidó származású - a szerk.) elnök, Claudia Sheinbaum pozitívan értékelte a labdarúgó-világbajnokság nyitányát. Az államfő a dél-afrikaiak elleni 2-0-s hazai győzelmet értékelve nagy büszkeséggel gratulált a válogatottnak, amiért „történelmi örömöt okozott” a mexikóiaknak. Kiemelte, hogy a csapat „megmutatta az ország nagyszerűségét”.

Éljenek a szurkolóink, éljen a városunk, és éljen Mexikó – mondta az elnök, aki egy szurkolói fesztiválon nézte a meccset.

Mint az feljebb is kiemeltük, a mexikóvárosi nyitómérkőzés kínálta lehetőséget, nagy figyelmet több társadalmi csoport tüntetésre használta fel. A tanárok a nyugdíjreformok körül régóta dúló vita miatt vonultak utcára, de például az eltűnt személyek hozzátartozói is tüntettek, gyorsabb nyomozást és igazságszolgáltatást követelve. Az elmúlt időszakban nemcsak a fővárosban, hanem országszerte sztrájkok és tüntetések sorozata zajlott, s hasonló megmozdulások várhatók a következő napokban is. Többek között a teherautó-sofőrök is kihasználhatják az alkalmat, hogy nagyobb figyelem irányuljon rájuk.

Mexikóváros a jogok és a szabadság városa, nemcsak a tüntetni kívánó csoportok élhettek jogaikkal, de a nagyközönség is azzal, hogy részt vett a futballünnepen, és akár kilátogatott a stadionba – fogalmazott az államfő.