Publicisztika :: 2026. június 11. 22:43 ::

A világ egyre elutasítóbb a terrorállammal szemben

A Pew Research Center legújabb kutatása 36 országban vizsgálta, milyen véleménnyel van a lakosság Izraelről, és Benjamin Netanjahuról. Az interjúk 2026. február 8., illetőleg május 13. között készültek, jelentős részük tehát az Irán elleni amerikai-izraeli támadás után.

Az eredményt látva leszűrhetjük, hogy a világ a nettó agymosás ellenére sem tolerálja Izraelt és a háborús uszítását.

Ha a 36 országot nézzük, átlagosan a válaszadók 67%-a (!) kedvezőtlenül vélekedik Izraelről, az elutasítás erősebb a muszlim országokban, de Európa is kezd felzárkózni. Jó hír továbbá, hogy a fiatal generációk sokkal kritikusabbak, mint az idősebbek. A szubszaharai térség azonban hozta a formáját: itt hagyományosan kedvezőbb eredmények születtek Izrael szempontjából.

Európában Olaszországban, Hollandiában és Spanyolországban a lakosság több mint fele „nagyon kedvezőtlen” véleménnyel van a terrorállamról. Magyarország is kritikus, habár Európán belül még így is a leginkább Izrael-barát államról beszélünk, köszönhetően a NER 16 éves ámokfutásának, amit a Tisza is tovább örökít.

Sőt, ahhoz képest, hogy a mindenkori kormány milyen szinten kiszolgálja a hazai zsidó közösségeket, ez az eredmény még így is meglepő: 52%-nak volt kedvezőtlen a véleménye Izraelről, a 18-34 évesek között ez az arány pedig 72 százalék(!).



Eredmények a kutatásból

Ezzel párhuzamosan Netanjahu, a „gázai mészáros” megítélése is gyalázatos, de a kutatás alapján kirajzolódik még egy érdekes tendencia. Sok országban ugyanis jelentős eltérés van a jobboldali és a baloldali válaszadók között.

A legnagyobb különbség nem meglepő módon az Egyesült Államokban van, mivel a kóserkonzervatívok megszállva tartják a Republikánus Pártot. A liberális 83%-a, a konzervatívok 37%-a nyilatkozott kedvezőtlenül a terrorállamról. A markáns különbség azonban európai országokban is megmutatkozik.



Gázába tartó segélyszállító hajó legénysége feltartott kézzel, miután Izrael előállította őket

Összességében tehát a következő konzekvenciákat érdemes levonni a Pew Research Center kutatásából.

1. A világ egy jelentős része a politikailag korrekt agymosás és a média egyoldalú tájékoztatása ellenére is ébren van. Évről évre egyre többen elutasítóak a terrorállammal és annak vezetőjével kapcsolatban (és bizonyára a többi vezető politikusukkal is így lennének, ha rákérdeznének).

2. Izrael elutasításában a muszlim országok járnak az élén, de Európa is erőteljesen kezd felzárkózni. Magyarországon is sokan kritikusak Izraellel.

3. Észrevehető egy generációs törésvonal is. A fiatalokra kevésbé hat a politikai korrektség fonákja, jóval kritikusabb hangnemet mernek megütni, mint az idősebbek.

4. Sajnálatos módon a konzervatívok, jobboldaliak körében jóval kevesebben ítélik el Izraelt (és annak vezetőjét), amely nemzeti elköteleződés szempontjából nem túl jó hír.

A kutatás tehát azokat a tendenciákat támasztja alá, amelyekről hétről hétre értekezünk itt, a Kuruc.info felületén is. Kíváncsian várom, hogy a következő években miként alakulnak majd ezek a számok. Főként Magyarországon.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info