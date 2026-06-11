Külföld :: 2026. június 11. 22:18 ::

A lengyel elnök harmadszor is megvétózta a kriptoeszközök szabályozásáról szóló törvényt

Immár harmadszor vétózta meg csütörtökön Karol Nawrocki lengyel elnök a kriptoeszközök szabályozásáról szóló, a kormánykoalíció által ismételten előterjesztett és a parlamentben megszavazott törvényt - közölték a varsói államfői hivatal honlapján.

A közleményhez csatolt videón Nawrocki hangsúlyozta: támogatja a kriptopiac szabályozását, de ezt "hatékonyan kell megtenni". Kifogásolta, hogy a kormánykoalíció a témában nem vette figyelembe az államfői hivatal által benyújtott módosító javaslatok többségét, és a parlamentben megszavazott jogszabály szinte megegyezik a már kétszer megvétózott törvény szövegével.

A lengyel parlament alsó-, majd felsőháza legutóbb májusban szavazta meg a kriptoeszközök szabályozásáról szóló törvényt. Két korábbi, hasonló tartalmú jogszabályt Nawrocki tavaly decemberben, majd idén februárban megvétózott, azzal érvelve, hogy túlszabályoznák a piacot, és külföldre szorítanák ki a lengyel kriptocégeket.

A törvény célja a kriptoszolgáltatások nyújtásáról szóló európai uniós rendelet (MiCA) lengyelországi végrehajtása. Az új előírások értelmében a lengyel bankfelügyelet (KNF) jogosult lenne a kriptoszámlák zárolására, valamint bizonyos ügyletek felfüggesztésére is, amely intézkedés 96 órán át lenne érvényes, de akár 6 hónapra is meg lehetne hosszabbítani. A KNF szankciókat szabhatna ki a kriptovaluta forgalmazóira és kibocsátóira, illetve az ügyletek közvetítőire.

Az elnöki vétókat az alsóház tavaly decemberben, illetve az idén februárban megpróbálta elutasítani, de nem járt sikerrel. A vétó elutasításához ugyanis háromötödös többségre van szükség, amellyel a jelenlegi kormánykoalíció nem rendelkezik.

Lengyelországban jelenleg mindenekelőtt a vállalkozói jog pénzmosás elleni előírásai alapján szabályozzák a kriptopiacot. A MiCA rendelet értelmében az uniós tagállamokban a regisztrált szolgáltatók június végéig működhetnek a tagállami szabályozás szerint.

A kormánykoalíciós politikusok azzal érvelnek: a törvényre azért is szükség lenne, hogy az állam ellenőrizni tudja az esetleges orosz és fehérorosz befolyásokat a kriptopiacon. Donald Tusk kormányfő többször is azzal vádolta az ellenzéket és az államfőt, hogy saját, általa orosz hátterűnek minősített üzleti kapcsolataikat védik, amikor nem támogatják a törvényt.

A kormányfő csütörtökön az X-en azt írta: "Bármennyire is hihetetlenül hangzik, az elnök ismét megvétózta a kriptovalutákról szóló törvényt". Tusk hozzáfűzte: úgy tűnik, Nawrocki "jobban belekeveredett az ügybe, mint azt bárki is gondolta volna".

Nawrocki viszont csütörtökön "szégyenletesnek" nevezte, hogy a kormány tagjai a törvény megvétózása kapcsán orosz befolyást emlegetnek.

(MTI)