Külföld :: 2026. június 11. 19:50 ::

Megtiltotta örmény termények behozatalát az orosz agráregészségügyi felügyelet

Megtiltja péntektől az összes, korábban karantén alá helyezett termény behozatalát Örményországból az orosz állat- és növényegészségügyi felügyelet (Roszszelhoznadzor).

A Roszszelhoznadzor által csütörtökön bejelentett korlátozás a köztársaságban előállított és az onnan szállított termékekre vonatkozik. Megtiltják az Oroszországon keresztül az Eurázsiai Gazdasági Unió tagállamaiba irányuló tranzitot is. A tilalom addig marad érvényben, "amíg ki nem dolgoznak egy konkrét algoritmust" a szállított áruk biztonságának és nyomon követhetőségének biztosítására.

A hatóság arra hivatkozott, hogy az örmény exportban rendszeresen kimutatták a koprabogár elnevezésű, veszélyes raktári kártevő jelenlétét, amiről több alkalommal értesítették az örmény felet. A karantén májusi bevezetése óta, júniusban három alkalommal találtak ilyen rovarfertőzést az Örményországból érkezett diófélékben, szárított őszibarackban és szárított paradicsomban, ami a Roszszelhoznadzor szerint "az illetékes örmény hatóság részéről elégtelen ellenőrzésre utal, és bizalmatlanságot kelt a növény-egészségügyi tanúsítási rendszer iránt".

Oroszország május 22-től ideiglenes korlátozásokat vezetett be az örményországi virág, majd május 30-tól a friss paradicsom, uborka, paprika, zöldségfélék és eper behozatalára. Június 2-tól ez kiterjedt a cseresznye, a meggy, a sárgabarack, az őszibarack, a szilva, a nektarin és a szőlő, egy nappal később pedig a magvas gyümölcsök, a padlizsán, a burgonya és az aszalt gyümölcsök importjára.

Oroszország az örmény termények behozatalát néhány héttel az örmény parlamenti választások előtt kezdte el korlátozni, amelyeken június 7-én a kormánypárt, a Nikol Pasinján miniszterelnök vezette Polgári Szerződés győzött. A párt irányítása alatt korábban törvényt fogadtak el, amely célként nevezte meg az Európai Unióhoz való csatlakozást. Az Eurázsiai Gazdasági Unió legutóbbi csúcstalálkozóján a többi tagállam vezetője sürgette, hogy Örményország mielőbb tartson népszavazást arról, hogy melyik gazdasági tömbhöz kíván tartozni. Pasinján elutasította, hogy a közeljövőben referendumot írjon ki, arra hivatkozva, hogy Jereván nem kérte hivatalosan az EU-csatlakozást.

Moszkva kifogásolta, hogy Örményországban kormányzati nyomást gyakorolnak az ellenzékre és az egyházra, és a hivatalos végeredmény kihirdetésének hiányára, valamint választási szabálytalanságokra hivatkozva nem gratulált Pasinjánnak a győzelemhez. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerdán kijelentette: az Eurázsiai Gazdasági Unió nem fogja eltűrni azt a helyzetet, hogy Örményország "eltartotti pozíciót" foglaljon el a tömörülésben, miközben egyidejűleg európai uniós integrációra készül.

(MTI)