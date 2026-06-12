Külföld :: 2026. június 12. 12:20 ::

Robbanás történt amszterdami társasházban

Legalább heten megsérültek egy robbanásban és az azt követő tűzben az amszterdami Nieuw-West városrészben péntekre virradóra; az egyik sérült állapota válságos - közölték a helyi hatóságok.

A robbanás éjfél után negyedórával történt egy lakóépület azon szárnyában, ahol egy éjjel-nappal nyitva tartó fitneszterem működik. A detonáció következtében az épület egy része összeomlott, majd tűz ütött ki.

A lángokat a hajnali órákra sikerült eloltani, a mentési munkálatok azonban tovább folytatódnak. A hatóságok közlése szerint egyelőre nem ismert, hányan tartózkodtak az épületben a robbanás idején, ezért a sérültek száma emelkedhet.

A romok átvizsgálását speciális egységek végzik drónok és mentőkutyák segítségével. A részben megrongálódott épületet az összeomlás veszélye fenyegeti.

Mivel a robbanás oka egyelőre ismeretlen, a rendőrség valamennyi lehetséges forgatókönyvet vizsgálja. A helyszínen a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat mellett a robbanószerkezetek hatástalanítására szakosodott egység is dolgozik.

A mentőszolgálatok elővigyázatosságból kiürítették a szomszédos, kilencemeletes társasházat is. A mintegy 400 lakó többsége ismerősöknél talált ideiglenes szállást, mintegy száz embert pedig az önkormányzat épületében helyeztek el. Az önkormányzat a továbbiakban szállodai elhelyezést biztosít számukra a mentési munkálatok idejére.

(MTI)