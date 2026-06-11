Háború, Külföld :: 2026. június 11. 21:23 ::

Trump "imádja az inflációt"

Imádom. A számok nagyszerűek voltak. Tudják, mit szeretek igazán? Imádom az inflációt – így fogalmazott Donald Trump a Fehér Házban, miután napvilágot láttak a friss adatok, melyek három éve nem látott mértékű áremelkedést mutatnak az Egyesült Államokban.

A fogyasztói árindexet kommentálva, ezt követően az elnök arról beszélt, hogy az árak majd úgy zuhannak le, mint egy kő, amikor véget ér a háború Iránnal – írja az Economx.

Ám Trump később a BBC szerint korrigált: a New York Postnak azt nyilatkozta, hogy az „imádom az inflációt” kijelentését kiragadták a kontextusából, miközben ő igazából azt akarta közölni, hogy az áremelkedés üteme sokkal alacsonyabb, mint ahogy azt várták.

A szerdai inflációs adatokra reagálva az elnök azt is kifejtette, az amerikai erők éjszakai műveleteket hajtottak végre, hogy több millió hordó olajat elvegyenek Irántól, ami szerinte hozzájárult az olajárak enyhe mérséklődéséhez.



Fotó: Kent Nishimura/Getty Images

Trump úgy vélte: „amikor ez a konfliktus véget ér, látni fogják, hogy az olaj ára oda esik le, ahol korábban volt”.

Ismert, a Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) adatai szerint az árak májusban 4,2 százalékkal szöktek magasabbra az egy évvel korábbihoz képest.

Áprilisban még csak 3,8 százalékos szinten állt az infláció, de azóta tovább emelkedtek az energiaárak az Irán ellen vívott háború miatt.