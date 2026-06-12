Külföld, Kultúra :: 2026. június 12. 06:58 ::

Emléktáblát avattak Laurence Olivier színészkirály gyermekkori otthonának falán

A legendás brit színészkirály, Laurence Olivier előtt tisztelgő emléktáblát avattak fel szerdán annak a londoni háznak a falán, amelyben gyerekként élt. Az ünnepségen Ian McKellen leplezte le a kék színű emléktáblát, és idézte fel személyes emlékeit Olivier pályafutásáról.

London Pimloco városrészében, a Lupus Street 22. szám alatt álló házban Olivier 6 és 11 éves kora között élt, és már gyerekként készült későbbi pályájára. A fáma szerint egy fadobozból és kék függönyökből rögtönzött színpadot, ahol órákon át énekelt, táncolt és színészkedett.

McKellen elmondta, hogy szerencsések voltak, akik láthatták őt a színházban, hiszen hosszú évekig ő volt hivatásuk vezető színésze, így valóban megérdemli az emléktáblát. "A színészek nagyon gyorsan kimennek a divatból, de az az érzésem, hogy ennek az embernek a nevét soha nem fogjuk elfelejteni, ennek a táblának köszönhetően sem" - hangsúlyozta az AP hírügynökségnek.

McKellen felidézte, hogy Olivier "leginkább a színházban volt otthon". Sokszor találkoztak, és egy alkalommal nyakkendővel ajándékozta meg Oliviert. Látta őt és feleségét Vivian Leigh-t a Macbeth-ben, és Olivier is megnézte, és dicsérte őt Macbeth-ként, amikor Judi Dench volt a partnere.

A Shakespeare-színészként elismert Olivier a drámaíró számos darabjában játszott Londonban, többek között a Hamletben, az V. Henrikben, a Macbeth-ben és az Othellóban is táthatta a közönség. Hamlet szerepéért kapta meg 1949-ben egyetlen Oscar-díját is a legjobb színész kategóriában. Az 1989-ben, 82 évesen elhunyt művész további híres filmszerepei közé tartozott A Manderley-ház asszonya, az Üvöltő szelek, a Maraton életre-halálra és a Bounty.

A színészóriásnak London is sokat köszönhet. Kampányolt a Nemzeti Színház megalapításáért, amely 1976-ban nyílt meg, és legnagyobb termét róla nevezték el. A londoni színházi világ legrangosabb elismerése, az Olivier-díj is róla kapta a nevét.

"Laurence Olivier színészetének ragyogásával, sokszínűségével és intenzitásával átformálta a brit színházat és filmet" - méltatta Howard Spencer, az English Heritage vezető történésze. "Az emléktábla azt az otthont köszönti, amelyben Nagy-Britannia egyik legjelentősebb kulturális alakja először találta meg hangját színészként" - fűzte hozzá.

Több mint 150 éve kezdődött a kék emléktáblák elhelyezésének hagyománya Londonban. A kerek táblákkal olyan hírességeknek állítanak emléket, akik egykor Londont tekintették otthonuknak. A brit fővárosban már több mint 900 hivatalos emléktábla található. Az elsővel Lord Byron költőnek állítottak emléket 1867-ben, de a házat később lebontották. A legrégebbi fennmaradt tábla Franciaország utolsó császárára, III. Napóleon emlékét őrzi.

(MTI)