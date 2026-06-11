Anyaország, Friss hírek :: 2026. június 11. 19:30 ::

A pécsi vasútvonal karbantartása miatt Simontornya és Dombóvár között pótlóbusz jár csütörtöktől

Június 11-én, csütörtöktől megkezdik a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét, ennek következtében Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-ig - közölte a MÁV-csoport a Mávinform honlapján.

A közlemény szerint a pécsi és a kaposvári InterCityk helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat MÁVBuszok.

Közölték: az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon, Simontornya és Dombóvár között kell pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon, Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra.

(MTI)