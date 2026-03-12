Anyaország :: 2026. március 12. 14:51 ::

Agrometeorológia: már most aszály van kialakulóban

A napos, száraz, az ilyenkor szokásosnál több fokkal melegebb időben nagyon kiszáradt a talaj felszínhez közeli része, és egyre jelentősebb a középső talajréteg vízvesztése is, az őszi vetésekre vonatkozóan a középső országrészben már most aszály van kialakulóban – írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Az elemzés szerint az elmúlt egy hétben szinte semmi csapadék nem esett az országban, utoljára több mint két hete hullott nagyobb területet érintő csapadék, akkor még részben hó és jég formájában. A kilencven napos csapadékösszegben csak a déli országrész néhány foltjában mutatható ki többlet, nagy területen 20-50 milliméterrel kevesebb esett az ilyenkor szokásosnál. A talaj felszínközeli része nagyon sokat száradt az elmúlt két hét során, és a 20-50 centiméter közötti réteg nedvességvesztése is egyre számottevőbb. Az Alföld és a Mezőföld nagy részén nem töltődött fel nedvességgel a tél során a talaj, továbbra is 40-80 milliméter nedvesség hiányzik a telítettséghez képest a felső egyméteres rétegből.

Az átlaghőmérséklet 3-5 Celsius-fokkal magasabban alakult a sokéves átlagnál, igen nagy, csaknem 20 fokot elérő napi hőingás mellett. Éjszakánként nagy területen rendszeresek voltak a talajmenti fagyok, a maximum-hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakult.

A repce és az őszi kalászosok a legtöbb helyen fejlődésnek indultak. A gyümölcsfák és a szőlő nedvkeringése megindult, a korai csonthéjasok rügyei megpattantak, de a gyors fejlődést eddig visszafogták az éjszakai fagyok.

Az előrejelzés szerint változékonyabbra fordul az időjárás, minden nap előfordulhatnak elszórt záporok, zivatarok, de nagyobb területet érintő, számottevő csapadékra nincs kilátás, a talaj tovább szárad. Továbbra is sokfelé számítani kell talajmenti fagyokra. A jövő hét elején egy hidegfront miatt csak 10-15 fok közé melegszik a levegő napközben.

(MTI)