Februárban is csökkent a tavalyi adatokhoz képest (is) a születések száma

Az előzetes adatok szerint 2026 februárjában 5333 gyermek született, és 10 198 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 6, a halálozásoké 8,1 százalékkal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 20 százalékkal emelkedett - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken az MTI-vel.

A KSH közleménye szerint februárban 5333 gyermek született, 339-cel - 6 százalékkal - kevesebb, mint 2025 februárjában, és 10 198 ember halt meg, 896-tal - 8,1 százalékkal - kevesebb az egy évvel korábbinál, így a természetes fogyás a 2025. februári 5422-vel szemben 4865 volt.

Az adatok szerint februárban 2456 pár kötött házasságot, 415-tel - 20 százalékkal - több, mint egy évvel korábban.

Ezer lakosra 7,3 élveszületés és 14 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,4, a halálozási arányszám 1,2 ezrelékponttal volt alacsonyabb, mint 2025 februárjában. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,7 ezrelékponttal, 6,7-re csökkent. Ezer lakosra 3,4 házasságkötés jutott, 0,6 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban - ismertette a KSH.

Az idei év első két hónapjában 11 586 gyermek jött világra, 482-vel - 4 százalékkal - kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezer 15-49 éves nőre 35,4 élveszületés jutott, 0,6 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban, a teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31, míg egy évvel korábban 1,34 volt.

Január-februárban 22 510-en haltak meg, 1607-tel - 6,7 százalékkal - kevesebben az egy évvel korábbinál. A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 10 924 volt, 9,3 százalékkal kevesebb az előző évi 12 049-hez képest.

2026 első két hónapjában 4554 pár kötött házasságot, 910-zel - 25 százalékkal - több az egy évvel korábbinál.

Ezer lakosra 7,6 élveszületés és 14,7 halálozás jutott január-februárban. Az élveszületési arányszám 0,3 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 1 ezrelékponttal volt alacsonyabb, mint 2025 január-februárjában. A természetes fogyás 0,7 ezrelékponttal 7,1 ezrelékre csökkent. Ezer élveszületésre 4,1 csecsemőhalálozás jutott, amely 1,5 ezrelékponttal magasabb az előző év azonos időszakinál. A házasságkötési arányszám 3 ezrelék volt, 0,6 ezrelékponttal magasabb az egy évvel korábbinál - számoltak be róla.

2025 márciusa és 2026 februárja között 71 518 gyermek született, 5168-cal - 6,7 százalékkal - kevesebb a megelőző 12 havinál, és 122 593-an haltak meg, 5902-vel - 4,6 százalékkal - kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban.

Ugyanebben az időszakban 47 510 pár kötött házasságot, 1343-mal - 2,9 százalékkal - több a megelőző 12 havinál.

Tavaly március és idén február között ezer lakosra 7,5 élveszületés és 12,9 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,6 ezrelékponttal volt alacsonyabb, mint a megelőző 12 hónapban. A házasságkötési arányszám 5 ezrelék volt, 0,2 ezrelékponttal magasabb, mint a korábbi időszakban - derül ki a KSH adataiból.

Előzőleg közölt adatok: A január sem volt éppen egy demográfiai diadalmenet