2026. május 16. 14:07

Európa pintérien legbiztonságosabbá vált országában a MÁV-csoport növekvő erőszakra panaszkodik

Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV-csoport szombati közleményében.

Míg 2025 január-áprilisban 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első négy hónapjában 69 esetben támadtak rá a MÁV-csoport munkatársaira - írták.

A leginkább érintett terület a vasút: 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma, ott idén 15 autóbuszvezetőt ért erőszak munkavégzése során - közölték.

A tavalyi 179 esethez képest az idei évkezdet "különösen borús képet fest", ráadásul az idei atrocitások közül kilenc alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók - áll a közleményben.

A közlekedési cég arra figyelmeztetett, hogy a kollégáikkal szembeni erőszak bűncselekmény: a MÁV-csoport jegyvizsgálói, járművezetői és más, az utazóközönséggel kapcsolatban álló munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat.

A MÁV-csoport közölte: a jövőben is minden esetben feljelentést tesz a támadókkal szemben, továbbá jogi segítséget és mentális támogatást nyújt a bántalmazott kollégáknak.

A felderítést és a bizonyítást nagyban segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett közel 200 testkamera. Előkészítési fázisban van újabb testkamerák beszerzése a jegyvizsgálók részére - írták.

A MÁV-csoport folytatja "Ha megütöd, leülöd!" kampányát, amely arra emlékezteti az utazóközönséget, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény.

Hozzátették, a biztonság növelése érdekében szorosabban együttműködnek a rendőrséggel, és ahol lehetősége van, a helyi polgárőrszervezetekkel; a felügyeletük alá tartozó vagyonőri szolgálatokat pedig célzottan a legkritikusabb vonalszakaszokra vezénylik.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán azt közölte, "a közfeladatot ellátó munkatársaink elleni erőszak nem +indulat+, nem »vita«, hanem bűncselekmény. És erre zéró toleranciával reagálunk".

(MTI)