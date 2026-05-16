Anyaország, Videók :: 2026. május 16. 14:17 ::

Magyar Péter idegenvezetői karrierje szombaton is folytatódott

Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter kormányfő a Miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita kolostorban szombat délelőtt.

A politikus a bejárást megelőzően a Facebookon is közvetített eseményen köszönetet mondott a rendőröknek és a Várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi "tárlatvezetést". Emlékeztetett, pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita kolostorba és az általa csak "Rogán-féle luxusminisztériumnak" nevezett korábbi Miniszterelnöki Kabinetirodába erre a hétvégére, majd ezt követően néhány perc alatt betelt a kétezer hely.



A Karmelita kolostor a következő hétvégéken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót, illetve amíg van érdeklődés - közölte Magyar Péter. Hozzátette, azon gondolkoznak, hogy a következő hétvégéken is megnyitják a "luxusminisztériumot", ahol a szociális és családügyi tárca munkatársai dolgoznak majd. Bejelentette, hogy a szombati bejáráson megtekintik a Belügyminisztérium épületének egy részét is.

Köböl Anita kormányszóvivő ezt megelőzően arról beszélt, hogy a bejáráson részt vesz Papp Gábor, a Várkapitányság kulturális és turisztikai igazgatója, Kiss Henrietta történész, valamint Pósfai Gábor belügyminiszter.

A Karmelita kolostorban a miniszterelnököt a tíz órakor kezdődő látogatások útvonalán vezették végig az eddig a kormányinfók helyszínéül szolgáló rendezvénytermen, a belső udvaron, majd a ritkaságokat, köztük a francia enciklopédia első kiadásának egy sorozatát rejtő könyvtáron, a kormányüléseknek helyet adót volt refektóriumig és a Dunára néző erkélyig.



Az úgynevezett Tisza-teremhez érkezve Magyar Péter megjegyezte, Tisza Kálmán volt a magyar történelem leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnöke, amíg Orbán Viktor meg nem döntötte a csúcsát.

Az épület volt kormányfő által használt részeihez érve arról beszélt, hogy ott van az "elhíresült iratmegsemmisítő", illetve megmutatott az egyik asztalon egy kinyitott Bibliát, amelyben Nagy János, a volt Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár néhány sort aláhúzott.

A bejárást a volt Miniszterelnöki Kabinetiroda épületével folytatták, ahol Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy ez volt a "Rogán-féle propagandagyár" központja, ahonnan irányították a "gyűlöletpropagandát". Az épületben a miniszterelnök többször szóvá tette a fényűző berendezést, így a gyakori aranyhasználatot, valamint Nagy János korábbi megjegyzését a kormányzati irodák átlagos munkahely voltáról.

Az épület tetőteraszán Magyar Péter összefutott Havasi Bertalannal, Orbán Viktor korábbi sajtófőnökével, a Miniszterelnöki Iroda helyettes államtitkárával, őt "korunk Bibó Istvánjának" nevezte, mondván "tartja a frontot".



A gatyámnál fogva kirúgathatsz, nagyobb lenne a látvány - mondta a miniszterelnöknek Havasi Bertalan, amire azt a választ kapta Magyar Pétertől, hogy ezt nem tervezte, majd amikor a kormánytagok felmentési pénze került szóba, a miniszterelnök azt közölte, "találkozunk a bíróságon".

Rövid szóváltás után, távozás közben arra kérte az épület biztonsági embereit, hogy kísérjék ki Havasi Bertalant, mondván, ez már nem a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hanem a Szociális és Családügyi Minisztérium épülete, így "itt neki semmi keresnivalója nincsen".

A miniszterelnök kitért arra, rendkívül szokatlan, hogy mostanáig már 139 munkatárs adta be a felmondását a Kabinetirodában.



Innen a csoport a Belügyminisztériumba indult, amellyel kapcsolatban Magyar Péter kiemelte, a minisztériumi épület a koronavírus-járvány alatt épült, a teljes leálláskor, egy gazdasági válság közepén, majd százmilliárd forintból.

Hangsúlyozta: nem a kormányzati épületek megújulásával, hanem annak kivagyi módjával van a probléma, akárcsak azzal, hogy nem mutatják meg az embereknek azokat a beruházásokat, amelyekre már eddig is ezermilliárd forintnál több közpénzt költöttek, miközben Magyarország az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb államává vált.

A bejárás végén Magyar Péter válaszolt az újságírók kérdéseire. Elmondta, mind a már befejezett, mind a folyamatban lévő közbeszerzéseket megvizsgálják. A folyamatban lévőket elsősorban az illetékes miniszter fogja vizsgálni, a múltbelieket pedig Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal, valamint a függetlenné váló nyomozóhatóságok és az igazságszolgáltatás - jelentette ki.

A Karmelita kolostor fenntartási költségeivel összefüggésben közölte, azt megvizsgálják és az adatok nyilvánosak lesznek, mert a kormány a transzparencia híve, a közérdekű adatokat sem kell majd kiperelni tőlük. Hozzátette, a lehető legtakarékosabb, legvisszafogottabb működésre készülnek.

Az lenne normális, ha maguk a minisztériumi épületek is bejárhatóak lennének, mert azok alapvetően közintézmények - szögezte le.

Megjegyezte, azt javasolta, hogy a Karmelita kolostor épületét ne csak hétvégenként, hanem hétköznap is lehessen látogatni.

Beszélt arról is, az épületekről társadalmi konzultációt szeretnének, amelybe a szakmát is be szeretnék vonni. Hozzátette, nem osztja azt a nézetet, hogy a Várban lévő, most épülő főhercegi palotának az Alkotmánybíróság székhelyének kellene lennie. Egyúttal felhívta a figyelmet, hogy a Kossuth téren most újítják fel a volt Népművészeti Múzeum és az egykori Földművelésügyi Minisztérium épületeit.

Egyúttal ő is feltett egy kérdést Varga Zs. Andrásnak, a Kúria elnökének címezve arról, hogy igaz-e, hogy négyszázmillió forintért rendelt magának elnöki lakosztályt a Kúria tetejére? (Várjuk, mikor esik le neki, hogy Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter is ezt csinálta, amíg nem igazolt át a Tiszába - a szerk.) Hozzátette, hogy a Kúria nem fog beköltözni az épületbe.

Egy újabb felvetésre nyomatékosította, hogy a már megkezdett beruházásokat befejezik, de közben figyelnek a költségekre és a túlmunkákra.

Frissítés: "Magyarország lett az EU legszegényebb és legkorruptabb országa"

Magyarország lett a "legszegényebb és legkorruptabb ország" az Európai Unióban - jelentette ki a miniszterelnök szombaton elődje nyilatkozatára reagálva.

Magyar Pétert a Várban lévő minisztériumi épületek sajtóbejárása után kérdezték arról, mit szól ahhoz, hogy Orbán Viktor volt miniszterelnök Facebook-bejegyzésben azt írta róla, szamárságokat beszél és a volt kormány nem kifosztotta, hanem felemelte az országot. Az előző kormányfő azt is közölte, hogy kormányának tagjaihoz hasonlóan ő is felajánlja a neki járó végkielégítést egy kárpátaljai gyermekotthonnak.

Magyar Péter úgy reagált, a magyar emberek látják a valóságot és az európai számokat, látják, hogy Magyarország lett a "legszegényebb és legkorruptabb ország".

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján négyszázezer gyermek és majdnem egymillió nyugdíjas él mélyszegénységben, csaknem hárommillióan pedig a létminimum alatt - sorolta. Hozzátette, négy évig szinte nem volt gazdasági növekedés, Magyarországon mérték Európa legnagyobb élelmiszerár-növekedését, valamint 700-800 ezren voltak kénytelenek külföldön munkát vállalni.

Érdemes szembenézni a valósággal - jelentette ki. Hangsúlyozta, történtek fejlesztések, ami el is várható 16 év alatt, egy tízéves világgazdasági fellendülés idején, ennyi uniós pénz ideérkezte után.

Ha azonban Lengyelországra, Szlovéniára, Csehországra, a balti országokra nézünk, akkor az is látható, hova lehetett volna eljutni, "ha nem lopták volna el a pénz jelentős részét" - mondta, azt üzenve Orbán Viktornak: nem engem kell meggyőzni, hanem a magyar embereket.

Hozzátette, nekik az a feladatuk, hogy sokkal jobban és őszintébben csinálják, sokkal jobban vigyázzanak a közpénzre, és "hogyha valaki mégis belenyúlna a mézesbödönbe, akkor annak legyenek következményei, azonnal látható és súlyos következményei".

Magyar Péter dicséretesnek tartotta a volt kormányfő végkielégítéssel kapcsolatos felajánlását és jelezte, elfogadják azt, de ahogy a volt miniszterekhez, Orbán Viktorhoz is az a kérése, jelölje meg a bankszámlaszámot, hogy központilag utalhassák a pénzt.

Azt kérte Orbán Viktortól, hogy beszéljen Havasi Bertalan volt sajtófőnökével, a Miniszterelnöki Iroda helyettes államtitkárával, aki nem akar lemondani erről az összegről, és akár pereskedni is kész. A kormányfő úgy fogalmazott: állnak a pereskedés elé, de arra kéri a "leköszönő főleltáros csapatkapitányt, hogy hasson oda a csapattagokra", hogy ne pereljék az államot.

(MTI)

