2026. április 13. 19:58

A Mazsihisz elnöke Jahve áldását kéri Magyar Péter munkájára

Alább olvasható Grósz Andor levele:

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége nevében Őszinte elismerésemet fejezem ki Önnek, valamint pártjának az országgyűlési választáson elért kimagasló győzelméhez. A választásokon elért eredményük, a választópolgároktól kapott felhatalmazásuk egyértelműen kijelöli az új kormány, valamint az ország előtt álló feladatokat.

A Mazsihisz, mint a hazai történelmi egyházak egyike, kiemelten fontosnak tartja a mindenkori magyar kormánnyal ápolandó, a kölcsönös tiszteleten és értékeken alapuló partneri kapcsolatokat. A legnagyobb magyarországi zsidó felekezeteként, őseink tanítását követve nemcsak közösségünk erősítését, zsidó identitásunk megélését, hanem hazánk, Magyarország gyarapodását is legfőbb feladatunknak tekintjük.

Ebben a szellemben tekintünk az új kormánnyal való párbeszédre, és bízunk abban, hogy a kölcsönös tiszteleten és értékeken alapuló együttműködésünk mindannyiunk számára eredményes lesz.

Felelősségteljes munkájához kérem az Örökkévaló áldását.