Két farokkal, de mínusz 680 millió forinttal folytatja a kutyapárt, távozik az igazgató

Személyes hangvételű bejegyzésben értékelte a választás utáni helyzetet Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt eddigi pártigazgatója.

„Elképesztő felszabadító érzés, hogy az életem több mint felét leuraló rendszernek a mostani formájában vége. Igazából minden nap csak egy kicsit fogok fel belőle, és így tök jól eloszlik. És remélem, sokáig tart ez az érzés.”

A politikus ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a párt komoly nehézségekkel néz szembe: „Az MKKP előtt egy óriási kihívás áll: ezt az időszakot –680 millió forinttal indítjuk. Ez egy relatíve kemény nehezítő körülmény.”

A kampány során megfogalmazott kritikákra is reagált, visszautasítva azokat a vádakat, amelyek szerint a párt más politikai érdekeket szolgált volna. A felsorolásban szerepelt, hogy a Fidesz érdekei szerint akadályozták volna a kormányváltást, és az a vád, miszerint megélhetési politikusok. A volt pártigazgató szerint ezek a vádak egy lejárató kampány részei voltak, és nem volt igazságalapjuk.

„A miértekre meg kell találnunk a választ. A felelősségünk az elért eredményben közös a vezetéssel, az elnökséggel és a tagsággal. Másra mutogatni nem fogunk a továbbiakban sem” – folytatta.

A választási eredmény okairól így írt:

Egy biztos: rosszul mértük fel, hogy az embereknek többre van igénye ezen a napon, mint hogy ne Orbán Viktor legyen Magyarország miniszterelnöke. Azoknak is, akik minket akartak volna, de fontosabb volt, hogy Orbán takarodjon. És Orbán takarodott. Nem kicsit, nagyon. És ez jó.

Bejelentette, hogy távozik pártigazgatói posztjáról, de nem hagyja el a közösséget:

Én pedig immár nem pártigazgatóként, hanem a párt tagjaként maradok és segítek, amíg a baj el nem száll és nem folytatjuk a hiánypótló munkát onnan, ahol abbahagytuk.

Zárásként köszönetet mondott támogatóinak, és újrakezdést ígért:

Köszönjük az összes segítséget és jó szót, amit kaptunk! A legkevesebb, hogy értetek újrakezdjük. Bármilyen nehéz is lesz.

Nagy a boldogság a momentumos hülyegyerekek körében

Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője a közösségi médiában osztott meg képet és a gondolatait azzal kapcsolatban, hogy a Momentum búcsúzik a parlamenttől.

− Köszönjük a támogatást, a kedves szavakat és biztatást az elmúlt években! A Momentum parlamenti frakciója hamarosan búcsúzik, de bízunk benne, hogy csak átmenetileg. Tavaly úgy döntöttünk, hogy nem indulunk a választásokon, és ez nyilván azzal jár, hogy nem leszünk parlamenti párt, nem leszünk országgyűlési képviselők − írta a politikus, majd hozzátette: „Boldog vagyok, hogy ezt a döntést meghoztuk, mert vasárnap éjszaka visszaszereztük a hazánkat, és ez minden áldozatot megér. Nagyon sok sikert, erőt és kitartást kívánunk azoknak, akik utánunk jönnek! Ha bármiben segíteni tudunk, hogy egyszerűbbé tegyük az átmenetet, akkor állunk rendelkezésre. Hajrá Magyarország!”

(Index nyomán)