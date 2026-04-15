A Mi Hazánk csak alkotmányozó nemzetgyűlés összehívásával tudná elfogadni az alkotmány módosítását

A Mi Hazánk Mozgalom csak akkor tudja elfogadni az alkotmány módosítását, ha azt alkotmányozó nemzetgyűlés összehívásával érik el - jelentette ki Toroczkai László pártelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában szerdán.

A politikus felhívta a figyelmet, hogy ugyan a Tisza Párt kétharmados, azaz alkotmányozó többséget szerzett, a Mi Hazánk csak egyetlen esetben tudja elfogadni, ha az alkotmányon akar változtatni a választáson győztes párt. Szerinte a Tiszának a kétharmadát arra kellene használnia, hogy alkotmányozó nemzetgyűlést írjon ki, ezután pedig "a parlamentnek fel kellene oszlatnia magát, és majd a nép dönt", hogy vissza lehet-e állítani Magyarország történelmi alkotmányát - magyarázta.

Közölte ugyanakkor, hogy ennek nincsen komolyabb esélye, de csak így tudnák elfogadni, hogy hozzányúljanak az alkotmányos kérdéshez.

Ez "lesz az első ütközetünk a Tisza Párttal" - mondta.

(MTI)