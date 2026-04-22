2026. április 22. 16:37

Két embert vett őrizetbe az ügyészség az Orbán Viktor öccsét érintő ügyben

Hosszú időn át érdeklődött a Központi Nyomozó Főügyészségnél a Telex azzal kapcsolatban, hogy hol tart az Orbán Viktor öccsét, Orbán Áront is érintő, a lap által 2025 júniusában részletesen feltárt ügyben indított nyomozás, de ezekre a megkereséseikre rendre azt a választ kapták, hogy a nyomozás folyamatban van. Szerdán azonban kiadott a Központi Nyomozó Főügyészség egy közleményt, amelyből kiderül, hogy az ügynek négy gyanúsítottja van, ebből két embert őrizetbe is vettek. Bár a közleményben nem szerepelnek nevek, de ki lehet következtetni, hogy kik a gyanúsítottak. Orbán Áron nincs közöttük, de egyik közvetlen társa és barátja igen - írja a lap.

A nyomozást nem siették el: úgy tudják, hogy a hatóságoknak már akkor rendelkezésre álltak a bizonyítékok, amikor a Telex az ügyet feltárta. (Mellesleg a Kuruc.infón közzétett hangfelvétel alapján, ezt ebből a cikkükből "kifelejtették", de a korábbiban még megemlítették , akárcsak az azt megelőzőben - a szerk.)

Mit közölt a Központi Nyomozó Főügyészség?

A nyomozó főügyészség további bizonyítékok beszerzése és az elkövetők elfogása érdekében szerdán négy helyszínen összehangolt eljárási cselekményeket hajtott végre, amelyek során kutatásokat és lefoglalásokat végzett, majd négy személyt gyanúsítottként hallgatott ki – ezt közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.

A bűnügyi akció végrehajtásában az ügyészség felkérésére a Készenléti Rendőrség járőrei és a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai is közreműködtek.

A megalapozott gyanú lényege szerint az őrizetben lévő hatvan év körüli férfi 2023 áprilisában azt állította egy nepáli munkavállalók toborzásával foglalkozó vállalkozónak, hogy politikai körökből kap megrendeléseket, és 1-2 éven belül több tízezer munkavállalóra lesz szüksége. Arra is hivatkozott, hogy befolyásos hivatalos személyekkel fennálló bizalmi kapcsolatai révén gyorsan és gördülékenyen tud munkavállalási célú tartózkodási engedélyeket intézni. Ezen állításokat a férfi két gyanúsított társa is megerősítette a vállalkozónak.

Ezután a vállalkozó szerződést kötött a férfi érdekeltségébe tartozó céggel – amelynek képviselője a másik őrizetbe vett gyanúsított – és 17 000 euró előleget utalt a harmadik országbeli munkavállalók tartózkodási engedélyének mielőbbi elintézésére.

Végül a vállalkozó által toborzott ázsiai munkavállalók vízumkérelmeit elutasították, és az alaptalanul átvett összeget a három gyanúsított sajátjaként kezelve, azt egymás között elosztotta.

Az ügy negyedik gyanúsítottja a férfi azon ügyvezető ismerőse, akinek a cége a vízumkérelmeket benyújtotta. „Ezen gyanúsított bűnös úton azt is elintézte, hogy a munkaerő kölcsönzéssel foglalkozó cégét kiemelt, minősített foglalkoztatóként nyilvántartásba vegyék” – olvasható a közleményben. A Központi Nyomozó Főügyészség szerdán két személy őrizetét rendelte el, míg a két további gyanúsított szabadlábon védekezik.

Hogyan kapcsolódik ehhez az ügyhöz Orbán testvére?

Az ügyben Orbán Áron (üzlet)társai ellen tett feljelentést egy magánszemély, aki szerint a feljelentésében említett emberek becsapták. Azt ígérték neki, hogy általa toborzott nepáliaknak szereznek munkavállalási vízumot és munkát Magyarországon, ebben pedig Orbán Viktor öccse, Orbán Áron van a segítségükre. A férfi fizetett, de végül egyetlen általa toborzott nepáli sem kapott vízumot.

Korábban ugyanakkor a Telex olyan bizonyítékokat szerzett meg, amelyek alátámasztják, hogy Orbán Áron és a Multi Shoot nevű cége nemcsak kapcsolatban állt az érintett személyekkel, de aktívan közreműködött vízumok beszerzésében. Kiderítették azt is, hogy a férfi, aki feljelentést tett, bizonyítékokat is csatolt a feljelentéshez. Ez megmagyarázza, hogy miért indult végül nyomozás.

Csakhogy a nyomozás már akkor csigalassúsággal haladt, amikor az ügyleteket részletesen feltárták. Időközben pedig a feljelentő meghalt.

Az ügy egyébként akkor robbant ki, amikor 2024 októberében – tehát már jóval azután, hogy a feljelentőt tanúként kihallgatták az ügyészségen – kiszivárgott egy hangfelvétel, amelyen a miniszterelnök testvére a Miniszterelnöki Kabinetirodában Héjj Dáviddal, Orbán Viktor egyik intézőemberével beszélget. A hangfelvétel arról árulkodott, hogy Orbán Áron és akkor még ismeretlen társai vízumügyek intézésében érdekeltek. Később sikerült beazonosítani Orbán Áron üzlettársait, de még hónapok kellettek ahhoz, hogy az ügy további fontos szereplőit és az azok közötti kapcsolatot is feltárják. Azt már viszonylag hamar kiderítették, hogy az időközben blokkolt vízumkérelmek miatt sok olyan haragosa lett Orbán Áron társainak, akik a pénzüket követelték rajtuk vissza.

Sikerült megszerezni egy több ezer fájlt tartalmazó csomagot is, amelyben titokban rögzített hangfelvételekre, belső levelezésekre, szerződésekre, az országba behozandó külföldiekről készített komplett táblázatokra, adatbázisokra, dokumentumokra, nevekre bukkantak. A fájlok között vannak fiktív munkaszerződések, vietnámi, indiai, nepáli, pakisztáni, török, kurd, arab és más nemzetiségű és etnikumú személy által beadott munkavállalói kérelmi dokumentumok, kapcsolati hálók és még sok minden más is. Ekkor találták meg annak a nyomát is, hogy az ügyben feljelentés is született, a feljelentő pedig bizonyítékokat adott át a nyomozó ügyészeknek.

Megtalálták azt az üzenetet is, amit Orbán Áron társa az egyik elégedetlenkedő iráni partnerének írt, aki állítólag fenyegette. Az üzenet így szólt: „A miniszterelnök öccsével üzleteltek. Tudjátok, mennyi az annyi, és merre hány méter.”

Közben a Telex kiderítette, hogy egy másik férfi, Orbán Áron társának asszisztense is feljelentést tett. Ráadásul ő a feljelentésében elárulta, hogy a társaság egyik kulcsfigurájának tartott vállalkozó utasítására hamisított is dokumentumokat annak érdekében, hogy külföldiek bejöhessenek az országba. Feljelentésében egyebek mellett olyan hamis szerződésről tett említést, amely alapján Magyarországra érkező emberek egy része nem kapott munkát, másik részük pedig egyszerűen illegális migránsként távozott más uniós országba.

A lap által megszerzett dokumentumok azt bizonyították, hogy Orbán Áron cégének, a Multi Shootnak a munkafolyamatban az volt a szerepe, hogy a munkavállalóknak időpontokat foglaljon a külképviseleteken.

Korábban írtuk: