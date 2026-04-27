2026. április 27. 11:09

Egy választási vereség csodákra képes: Fricz Tamás hirtelen ráébredt, hogy hülyének nézték, és primitív üzenetekkel bombázták az embereket

Fricz Tamás politológus, a Fideszhez közeli Civil Összefogás Fórum (CÖF) egyik alapítója is csatlakozott azok sorához, akik Orbán Viktor hatalmas választási vereségét próbálják valamivel megmagyarázni és értelmezni. Fricz fő tézise, hogy a Fidesz az utóbbi években – vagy talán már korábban is – eltávolodott a polgári Magyarország eszményétől, és részben vagy egészben ez okozhatta a rendszer bukását.

A Magyar Nemzetben megjelent publicisztikájában - melyet a Telex szemlézett - erről úgy ír, hogy:

Azt hiszem, valahol utat tévesztettünk. Hogy hol? Nem tudom megmondani. Csak azt tudom, hogy egyszer, valahol a tudatos polgárok helyett »muglikat«, ostoba nyárspolgárokat kezdtünk látni az állampolgárokban. Polgárok helyett alattvalók, demokratikus állampolgárok helyett kádári kispolgárokat kezdtünk magunk előtt látni.

Fricz szerint „a polgári demokratikus Magyarország” volt a legszebb és legnemesebb vízió, amit a Fidesz valaha kitermelt magából, de érzése szerint később ezt a gondolatot sokan elhagyták a párt környékén. „Fokozatosan eltűnt a polgári Magyarország, s helyette az újgazdagok, a szolidaritást hírből sem ismerő vadkapitalista »elit« vette át a hatalmat a háttérben, miközben a politikai elitünk a nemzetközi »meccseit« játszotta le és harcolta végig” – írta Fricz, aki szerint eközben a belpolitikát fokozatosan ellepte a dudva és a muhar – az öncélú, taszító gőgösség és elitizmus. A korábbi „hallgass a szívedre, szavazz a Fideszre!” jelszóból „hallgass a zsebedre, szavazz a Fideszre!” kampányszlogen lett.

„Le kell szögeznem így utólag is: a polgári Magyarország gondolata nem egy »politikai termék« – hanem a legfontosabb érték és cél a nemzeti-szuverenista oldal számára.” Fricz Tamás ezzel G. Fodor Gábor Fidesz-közeli politológusnak, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatójának üzent, aki 2015-ben a Magyar Narancsnak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy szerinte a „polgári Magyarország” hívószava csupán egy „politikai termék” volt.

Fricz szerint a Fidesznek felnőttként és polgárként kellett volna kezelnie a saját táborát és a bizonytalan szavazókat, de még a tiszás szimpatizánsokat is. „Felnőttként kellett volna beszélni hozzájuk, őszintén, s nem szinte gyalázatosan primitív üzenetekkel lebutítani az embereket. Az emberek nem ostobák, tudnak gondolkodni. Főleg ha ennek megfelelően állunk szóba velük, s ezzel őket is megemeljük. Legyen ez egy örök tanulság” – vonta le a következtetést.

Zárásként az írta: „Mostanában rengetegen emlegetik a régi mondásomat, köztük még Magyar Péter is, és mások is, úgy fogalmazva, hogy Magyarország nem maradhat »egy következmények nélküli ország«. Végre valóban legyen így! S akkor újra egy jobb, polgári Magyarország felé indulhatunk el.”