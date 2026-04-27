Anyaország :: 2026. április 27. 12:13 ::

Újabb fideszes celeb fejtette meg a bukás okát: "nem kellett volna így elhízni"

Fideszes politikusok, influenszerek és megmondóemberek hetek óta azt találgatják, hogy mi vezethetett a Fidesz történelmi választási vereségéhez április 12-én. Van, aki szerint a polgári ethosz elhagyása volt a hiba, míg mások Borbács Marcsiban vagy a gonosz szellemek beengedésében látják a bukás okait.

Ebbe a diskurzusba csatlakozott be az elmúlt években fideszessé vált repper, Pityinger László, Dopeman, aki a Mandiner Hotel Lentulai című műsorában olyan súlyos tabut döntögetett, amit korábban csak Lázár János miniszter mert viccelődve szóba hozni a nyilvánosság előtt.

„A miniszterelnöknek nem kellett volna így elhízni. Ezt nagyon őszintén mondom. Tehát versenyképességet kell mutatni” – mondta Dopeman a műsor egy pontján, mire a házigazda vissza is kérdezett: „Azt mondod, ez szavazatokban mérhető?” „Mérhető. Igen, igen, mérhető” – válaszolta Dopeman, majd arról beszélt, hogy Orbán Viktor eleve sportember volt. „Én nagyon bírom, nem rosszból mondom, ezen nem kell megsértődni, ez egészségügyi dolog” – tette hozzá.

Dopeman arról is beszélt, hogy szerint a Fidesz egyik legnagyobb hibája az volt, hogy nem ismerték fel időben a „Magyar Péter-jelenséget”, amit túl sokáig tartottak „hagyományos baloldali kihívásnak”. Szerinte a kormánypárt kampányában több olyan pont is volt, ahol más irányt kellett volna venni, de ezek a lehetőségek kimaradtak.

(Telex - 444 nyomán)