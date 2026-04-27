2026. április 27.

Reagált a kormány Orbán amerikai útjára: állítják, hogy csak labdarúgásról van szó

A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményben reagált a brit The Guardian cikkére, amelyben többek közt azt írták, hogy Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök Amerikába utazik a labdarúgó-világbajnokság kezdetére, és valószínűleg heteket tölt majd az Egyesült Államokban.

A közleményben az áll: "Újabb fake news a Guardian-től. Orbán Viktor nem utazik az Egyesült Államokba hosszabb időre. Korábbi szokásainak megfelelően megnézi a labdarúgó világbajnokság döntőjét. Minden ettől eltérő híresztelés valótlan és alaptalan."

Figyelemre méltó, hogy a Kormányzati Tájékoztatási Központ egy szóval sem reagált a cikk többi részére, amelyben mások mellett az olvasható, hogy folyamatosan szállnak fel Bécsből olyan magánrepülőgépek, amelyek állítólag az Orbán-kormány idején meggazdagodottak vagyonát szállítják. Arra sem tértek ki, hogy a cikk szerint az Orbán-kormány egyes volt magas beosztású tagjai amerikai vízum megszerzésének lehetőségét tanulmányozzák, abban a reményben, hogy a Donald Trump amerikai elnök nevével fémjelzett MAGA-mozgalomhoz kötődő intézményekben találhatnak munkát.

A The Guardian azt is közölte: az április 12-i magyarországi országgyűlési választás óta Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök legbelső körének három tagjáról jutott tudomására, hogy elkezdték vagyonuk külföldre telepítését. A brit lapnak két fideszes forrás elmondta, hogy ezeket a vagyonokat tulajdonosaik Szaúd-Arábiába, Ománba és az Egyesült Arab Emírségekbe telepítik, mások pedig Ausztráliát és Szingapúrt szemelték ki.

Közben Magyar Péter leendő miniszterelnök is úgy tudja, hogy több oligarchacsalád is távozott már az országból, és a napokban Mészáros Lőrinc családja is Dubajba repül. Magyar emellett felszólította a legfőbb ügyészt, az országos rendőrfőkapitányt és a NAV elnökét, hogy vegyék őrizetbe „a magyar embereket sok ezer milliárd forinttal megkárosító bűnözőket, és ne hagyják őket a Tisza-kormány megalakulása előtt olyan országokba menekülni, ahonnan egyelőre nincs kiadatás”. A történtek miatt a NAV is megszólalt, nem cáfolva az értesülést, írja a 24.