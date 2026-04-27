A bukaresti kormányból múlt héten kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) az ellenéki Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) közösen dolgoz ki és terjeszt a parlament elé bizalmatlansági indítványt az Ilie Bolojan vezette kabinet megbuktatására - jelentette be hétfőn Marian Neagsu, a PSD volt miniszterelnök-helyettese.
Az Agerpres hírügynökség által idézett parlamenti nyilatkozatában a szociáldemokrata politikus elmondta, a két párt vezetősége több tárgyalás nyomán őt és Petrisor Peiut, az AUR szenátusi frakcióvezetőjét bízta meg a közös bizalmatlansági indítvány technikai részleteivel.
A PSD korábban még kizárta, hogy az AUR-ral közösen alakítson kormányt.
