Külföld :: 2026. április 27. 10:59 ::

A román szociáldemokraták az AUR-ral közösen próbálják megbuktatni a kormányt

A bukaresti kormányból múlt héten kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) az ellenéki Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) közösen dolgoz ki és terjeszt a parlament elé bizalmatlansági indítványt az Ilie Bolojan vezette kabinet megbuktatására - jelentette be hétfőn Marian Neagsu, a PSD volt miniszterelnök-helyettese.

Az Agerpres hírügynökség által idézett parlamenti nyilatkozatában a szociáldemokrata politikus elmondta, a két párt vezetősége több tárgyalás nyomán őt és Petrisor Peiut, az AUR szenátusi frakcióvezetőjét bízta meg a közös bizalmatlansági indítvány technikai részleteivel.

A PSD korábban még kizárta, hogy az AUR-ral közösen alakítson kormányt.

(MTI nyomán)