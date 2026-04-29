Összeállt a Fidesz és a Demokratikus Koalíció a Pest Vármegyei Közgyűlésben - egymásnak osztják a milliókat

Hetek óta titkolta a vármegye fideszes vezetése, hogy miért akarnak több milliós fizetéssel járó új alelnöki posztot és új bizottságot létrehozni. Annyira titkos volt a paktum, hogy szokatlan módon a közgyűlési előterjesztésbe neveket sem írtak. A közgyűlés fideszes elnöke, Szabó István alelnöknek javasolta a DK-s Jószai Teodórát, akit titkos szavazáson a Fidesz és a DK képviselői meg is választottak, míg a Mi Hazánk képviselői vagy nemmel, vagy érvénytelenül szavaztak - írja közleményében a Mi Hazánk Pest vármegyei frakciója, alább olvasható a folytatás.

Ezek után a Fideszt-DK koalíció átalakította a bizottsági rendszert, új bizottságot hoztak létre, amelynek elnöke nem meglepő módon egy másik DK-s képviselő lesz. Majd megszavazták a testület alelnökeinek fizetésemelését, amit eddig a Mi Hazánk képviselői akadályoztak meg.

Ezen felül a Mi Hazánk frakciója volt az egyetlen, amely nem fogadta el a Pest Vármegyei Rendőrfőkapitányság 2025. évi munkájáról szóló beszámolót. Kisberk Szabolcs, Gyömrő polgármestere és László Attila, Pilis polgármestere elmondta: az évről évre elkészített, kozmetikázott rendőrségi statisztikák ellenére az általuk vezetett települések lakossága nem érzi a közbiztonság javulását. A településvezetők szerint ennek egyik fő oka a rendőség létszámhiánya, amelyre a főkapitány azt mondta, hogy nem küzdenek létszámhiánnyal.

A Mi Hazánk frakciója felháborítónak tartja, hogy a Fidesz és a DK a háttérben egyezkedve újabb pozíciókat és milliárdos nagyságrendű közpénzeket oszt szét egymás között, miközben a valódi problémákra, mint például a közbiztonság romlására továbbra sem kapnak érdemi megoldást. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a választók pénzét politikai alkukra és saját embereik kifizetésére fordítják, ahelyett, hogy a vármegye lakóinak érdekeit szolgálnák. Ez az együttműködés világosan megmutatja, hogy a kormányoldal és az úgynevezett baloldali ellenzék között sok esetben nincs valódi különbség, ha hatalomról és pénzről van szó.