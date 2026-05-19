Anyaország :: 2026. május 19. 18:08 ::

Magyar Péter szerint máris visszakerültek megérdemelt helyükre a magyar-lengyel kapcsolatok

Magyar Péter örömét fejezte ki amiatt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. A miniszterelnök erről első külföldi látogatásán, kedden Krakkóban beszélt, miután udvariassági látogatást tett Grzegorz Ry¶ bíborosnál, krakkói érseknél. A kormányfő a visegrádi együttműködés felélesztését, erősebbé tételét is hangsúlyozta.

Magyar Péter megtisztelőnek nevezte, hogy miniszterelnökként első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezve, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást.

Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően, az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az ezeréves magyar-lengyel barátságot és szövetséget - fogalmazott.

Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézett többször mondatot az egykori pápa jelmondatánál: ne féljetek!

Hangsúlyozta: az útra hat tárcavezető kíséri el, közülük Tarr Zoltán kultúráért és társadalmi kapcsolatokért felelős, Orbán Anita külügy-, valamint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter már a krakkói programon is részt vesz.

Megemlítette: tárgyalásai során találkozik a lengyel állam- és kormányfővel, a törvényhozás mindkét házának elnökével, illetve Lech Walesa egykori köztársasági elnökkel.

A miniszterelnök kérdésre válaszolva beszélt arról is, minden adott ahhoz, hogy a lehető legerősebbek legyenek a lengyel-magyar kapcsolatok; Magyarország szeretné a visegrádi együttműködést feléleszteni, erősebbé tenni. Az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie.

Az egyebek mellett korrupcióval gyanúsított és Magyarországon menedékjogot kapott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterről és egykori helyetteséről, Marcin Romanowskiról a kormányfő azt mondta, a sajtóból értesültek arról, hogy a két politikus az Egyesült Államokban tartózkodik, és annak nincs jele, hogy közvetlenül Magyarországról hagyták volna el Európát.

Vélhetően a schengeni zónán belül egy másik országból távozott Európából Zbigniew Ziobro és a házastársa - közölte, megjegyezve: tudomása szerint miniszterelnöki beiktatása előtt pár órával hagyták el Magyarországot.

Kitért arra, hogy a krakkói érseknek is megerősítette, személyesen is nagyon fontosnak tartja a lengyel-magyar barátságot, a két ország közös történelmét. Grzegorz Ry¶ bíborossal arról is beszéltek, mit kellene tenni annak érdekében, hogy a fiatalok is magukénak érezzék a közös történelmet - mondta.

A politikus elmondta, delegációja ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak, a védelmi ipari együttműködés egy fontos terület.

Magyar Péter a varsói magyar nagykövet után további nagykövetek esetleges visszahívásáról kiemelte: nyilván várhatók, teljesen normális folyamat egy kormányváltás után, hogy a politikai kinevezetteket vagy azon nagyköveteket, akik nem tettek túl sokat a fogadó ország és Magyarország közötti kapcsolatok erősítéséért, visszahívja az új kormány. Mi is így fogunk tenni - rögzítette.

Akik tettek a kapcsolatok megerősítéséért, azok a pozíciójukban maradnak - jelezte.

Az MTI kérdésére arról, melyek a legsürgetőbb kérdések, amiket rendezni kell ahhoz, hogy a két ország kapcsolata a korábbi szintre kerüljön vissza, elmondta: szerinte csak vissza kell térni a normalitáshoz. Beszélni kell egymással és az egyezőségeket, hasonlóságokat kell keresni, ami nem nehéz, ha a lengyel-magyar kapcsolatokról beszélnek. A történelmünk is erre predesztinál bennünket, de az elhelyezkedésünk, a V4-ek is mind adottak ehhez - jegyezte meg.

Felidézte, jól emlékszik arra, amikor a V4-ek a 2010-es évek elején a csúcson voltak. Ide fognak visszatérni - mondta.

Magyar Péter célként jelölte meg, hogy a V4-ek kibővüljenek más országokkal is, és egyik példaként Ausztriát említette.

Sokkal több bennünk a közös, mint ami elválaszt, ez egy régi barátság feléledésének a kezdete és a legszebb idők még most köszöntenek a lengyel-magyar kapcsolatokra - fogalmazott.

Magyar Péter, aki kedden utazott kétnapos látogatásra Lengyelországba, Krakkóba érkezése után udvariassági látogatást tett Grzegorz Ry¶ bíborosnál, krakkói érseknél, valamint meglátogatta a waweli székesegyházat.

Ezt követően fehér rózsacsokrot helyezett el II. János Pál pápának a székesegyház bejáratával szemben álló szobránál, valamint megkoszorúzta I. Lajos magyar és lengyel király lánya, Szent Hedvig lengyel királynő, illetve Báthory István lengyel király, erdélyi fejedelem sírját.

A sajtótájékoztatót követően Magyar Péter Krakkó óvárosában találkozott a városban élő magyarokkal.

A kormányfő késő délután vonattal utazik tovább Varsóba, ahol a tervek szerint többek között Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, illetve Karol Nawrocki köztársasági elnökkel találkozik, valamint udvariassági látogatást tesz Włodzimierz Czarzastynál, a Szejm elnökénél és Małgorzata Kiwada-Błońskánál, a Szenátus elnökénél.

Magyar Péter még szerdán továbbutazik Gdańskba, ahol Lech Wałęsával, a harmadik lengyel köztársaság első elnökével találkozik, valamint egy utcai rendezvényen Donald Tuskkal együtt mond beszédet.

(MTI)