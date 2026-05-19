Máris visszakozik a Tisza vendégmunkás-ügyben?

Érdekes kifarolási kísérletet látunk, vagy csak túlzott gyanakvás a részemről? Ez hamarosan kiderül, mindenesetre a tény az, hogy korábban a Tisza prominensei, Kapitány István és Ruff Bálint is arról beszéltek, hogy június 1-je után megszüntetik a harmadik országbeli vendégmunkások beáramlását. Ezek a mondatok nem hagytak túl sok értelmezési lehetőséget. Meg fog szűnni, és pont.

Ezzel egyébként én egyetértek, üdvözlöm is a szándékot. Viszont a hangnem mintha finomodott volna újabban. Ugyanis arról lehetett olvasni, hogy a kormány várhatóan jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás-behozatal korlátozásáról. Ezt Köböl Anita kormányszóvivő jelentette ki a kormány ülése után tartott sajtótájékoztatón.

Márpedig a teljes tiltás és a korlátozás között van különbség.

Nem állítom, hogy most is ez lesz, de tény, hogy a Fidesz és az elmúlt években számtalanszor „korlátozott”. A gyakorlatban azonban ezek inkább kiskapukat jelentettek. Gondoljunk arra, hogy azt adták elő szigorításként, hogy „ezentúl csak minősített munka-kölcsönző cégek” hozhatnak vendégmunkásokat. Elnézést, de szinte valamennyi minősített, ezeket a minősítéseket pedig igen könnyedén osztogatták a fővárosi kormányhivatalban...

Vagy ott volt, amikor azt mondták, kizárólag a Fülöp-szigetekről jöhetnek. Kivéve a kiemelt állami beruházások esetében, szólt az apró betűs rész. Amelyből nem mellesleg több száz van. Ráadásul ott 2 év helyett már 5 éves szerződésekkel, családegyesítésekkel. Nem beszélve arról, hogy ezeknek a „szigorításoknak” az lett a vége, hogy a tavalyi év végén Orbán Viktor a német Bildnek már lehetséges magyar állampolgárságokról beszélt.

No, de természetesen ezek csak „konteók”, Magyar Péter biztos nem fog ilyet tenni, hiszen amit ő kijelent, annak soha nem mondja el az ellenkezőjét akár azonos napszakon belül...

Amit viszont biztosan tudunk, hogy a Tisza a kampány során nem fogadta el, sőt, válaszra sem méltatta a Magyar Szakszervezeti Szövetség egyeztető meghívását. Én azt gondolom, ez egy szimbolikus jelzés, milyen gyakorlatot fognak – túl a kommunikáción – folytatni a magyar munkavállalók mindennapi problémáit illetően.

Pedig ez döntő fontosságú volna. Mert természetesen nem elegendő pusztán leállítani a vendégmunkások beáramlását, hanem ezzel párhuzamosan teljesen más alapokra helyezett munkaügyi politikára is szükség lenne, erős érdekképviseletre, szakszervezetiségre, mert – valljuk azért be – a gyengébb bérek és rossz munkakörülmények is vezettek oda, hogy bizonyos szektorokban valóban munkaerőhiány lépett fel.

De ha már mindennapi problémák, végezetül hadd hozzak be egy nyergesújfalui történést. Ezzel az üggyel már korábban is foglalkoztam, egy helyi multicég 2025 késő őszén elkezdett nagyobb számban filippínó vendégmunkásokat hozni az üzembe. A gyár közvetlen szomszédságában egy munkásszállón voltak elszállásolva a magyar dolgozók, kik az ország távolabbi pontjairól érkeztek, azonban kellett a jobb és kényelmesebb hely a vendégmunkásoknak, ezért a magyarokat a szomszédos Lábatlanra száműzték.

De ez még csak a kezdet volt. Elkezdték elküldeni a magyarokat a cégtől, ugyanis a megrendelések visszaestek, leépítésekre volt szükség, de fel sem merült, hogy a vendégmunkásokat küldjék haza, a magyarokra esett a választás.

Ez így ment a kormányváltásig, és most azt az információt kaptam, hogy ez nem fog változni június 1-je után sem. Júliusban újabb leépítés (több tucat embert érintő) várható, amely szintén magyarokat fog érinteni, a filippínók maradnak...

Lantos János – Kuruc.info