Külföld :: 2026. május 4. 14:26 ::

Erős jelzést küldött a pápa Spanyolország kommunista bűnöket relativizáló kormányának

A Vatikán újabb lépést tett több spanyolországi egyházi személy boldoggá avatási eljárásában: a pápa jóváhagyta 49 katolikus (köztük papok és szerzetesek) vértanúságának elismerését, akik a spanyol polgárháború vallásüldözése során vesztették életüket. A döntés értelmében az egyház hivatalosan is vértanúként tekint rájuk, vagyis olyan személyekként, akiket hitük miatt öltek meg, erről ír az ostiarius.hu.



Az Elesettek Völgye

Az érintettek 1936 nyarán és őszén haltak meg Katalónia különböző pontjain a kommunista erőszakhullám részeként. A polgárháború alatt mind a köztársasági, mind a nacionalista oldalon súlyos harcok voltak, és a vallási intézmények különösen célkeresztbe kerültek a köztársasági-kommunista területeken.

A Vatikán döntése egyházi-erkölcsi alapú, azt rögzíti, hogy az érintettek halálát a katolikus hit iránti gyűlölet motiválta. Ez a minősítés a katolikus szentté avatási eljárás egyik fontos lépcsője, amely a későbbi boldoggá avatás felé vezethet. A közlés része annak a szélesebb vatikáni gyakorlatnak, amelyben a 20. századi európai konfliktusok során elhunyt egyházi személyek életét és halálát vizsgálják, és több esetben vértanúként ismerik el őket.

De koránt sem ennyi a hír, az egész eseménysor aktuálpolitikai színezetet is kap, ugyanis Spanyolország baloldali kormánya évek óta arra törekszik, hogy relativizálja a vörösök által elkövetett bűnöket, a spanyol nemzetiek zarándokhelyét, az Elesettek Helyét úgymond deszakralizálja, és akadályozzon minden méltó megemlékezést. Így ebben a kontextusban a pápa lépése diplomáciai értelemben igen konkrét üzenet, tekintve, hogy júniusban látogat Spanyolországba.

Hogy érzékeljük a brutális számokat, a római Spanyol Kollégium becslést készített a spanyol papság veszteségeiről, amelyet püspököktől és papoktól levélben kapott adatokra, valamint 8 püspök és 188 pap személyes beszámolóira alapoztak.

Ezek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a köztársaságpárti oldalon harcoló erők Spanyolország-szerte körülbelül 13 400 papot öltek meg. A spanyol egyházi hierarchia összetételét figyelembe véve, amely 60 érsekből és püspökből, mintegy 33 500 papból és 20 640 szerzetesből állt, ez nagyjából a papság 40%-ának elvesztését jelenti.

A jelentés szerint voltak olyan egyházmegyék is, ahol a veszteségek még súlyosabbak voltak: kilenc egyházmegyében a klérus akár 80%-a is áldozatul esett, míg Malagában ez az arány a 90%-ot is elérte.

Történelmi tény az is, hogy a német beavatkozás a spanyol polgárháborúban jelentős katonai előnyt biztosított a falangista-nacionalista oldalnak, főként a Condor Légió légiereje és a korszerű haditechnika révén. Ez különösen a háború korai szakaszában segítette Franco csapatait a gyorsabb előrenyomulásban és a légi fölény megszerzésében.

A rendelkezésre álló nemzetközi és vatikáni források szerint a spanyol kormány eddig nem adott ki hivatalos, közvetlen reakciót a 49 spanyol polgárháborús áldozat vértanúként való vatikáni elismerésére. Jó kérdés, hogy a pápalátogatás előtt megkockáztatják-e a tiltakozást vagy legalábbis a burkolt bírálatot, de abban egész biztosak lehetünk, hogy nem repesnek az örömtől. Mi viszont üdvözöljük a pápa döntését.

Lantos János – Kuruc.info