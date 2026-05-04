2026. május 4. 15:02

Orosz külügyi szóvivő: az Egyesült Államok törvénytelenül ad állampolgárságot orosz diplomaták gyerekeinek

Azzal vádolta meg Oroszország hétfőn az Egyesült Államokat, hogy törvénytelenül ad amerikai állampolgárságot orosz diplomaták gyerekeinek.

A Vedomoszty című orosz napilapban Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő azt írta: az amerikai hatóságok a születés jogán elnyert állampolgárság elvére hivatkozva automatikusan amerikai állampolgárként regisztrálják orosz diplomaták azon gyerekeit, akik az Egyesült Államok területén születnek. A szóvivő szerint ez a gyakorlat sérti a nemzetközi és az amerikai jogot, Donald Trump elnök politikáját és a szülők szándékát is.

"Az Egyesült Államokban működő mélyállam újabb problémát hozott létre, amellyel az orosz diplomatákat akarják nyomás alá helyezni, miközben nem látják, hogy ez az eljárás az úgynevezett amerikai demokrácia hanyatlásának egyik szembetűnő példája lett" - írta Zaharova, kiemelve, hogy az amerikai törvények egyértelműen kizárják a diplomaták gyerekeit a születés jogán elnyert állampolgárság megszerzéséből.

A szóvivő úgy vélte: az amerikai külügyminisztérium így próbálja aláásni Donald Trump elnök bevándorlásellenes intézkedéseit, illetve az orosz-amerikai kapcsolatokban fennálló "súrlódási pontok" kiiktatására irányuló folyamatot. A gyerekek állampolgárságának ügyével nyomást akarnak gyakorolni az orosz diplomatákra - tette hozzá.

Zaharova leszögezte, hogy Moszkva nem ismeri el az ily módon megadott amerikai állampolgárságot, és követeli, hogy az amerikai hatóságok erősítsék meg: az Egyesült Államokban született diplomatagyerekekre nem az amerikai törvények vonatkoznak.

(MTI)