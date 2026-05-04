Naím Kászim, a Hezbollah libanoni síita milícia vezetője szerint nincs tűzszünet Libanonban, és Izrael és az Egyesült Államok továbbra is folytatja a katonai csapásokat.
"Nem tűzszünet van Libanonban, hanem folytatódó izraeli-amerikai agresszió. Nincs rá elég szó, mennyire elítéljük a civilek és a települések elleni támadásokat, a gyerekek, nők, férfiak, idősek megölését" - jelentette ki Kászim hétfői közleményében.
Továbbá nem létezik "sárga vonal" vagy ütközőzóna - tette hozzá.
Az izraeli hadsereg Dél-Libanont zónákra osztotta fel a Gázai övezet mintájára, amelyet az ottani tűzszünet óta Izrael félig továbbra is megszállva tart. Az úgynevezett sárga vonalat a libanoni-izraeli határtól 6-10 kilométeres távolságban húzták meg. A vonal és a határ közötti övezetben, ahol számos település is van, az izraeli hadsereg - szárazföldi csapatokkal is - folytatja katonai műveleteit.
Kászim azt is hangsúlyozta, a konfliktus nem végződhet kapitulációval. A Hezbollah szerint Izraellel párbeszédet folytatni is kapitulációval érne fel.
