Anyaország :: 2026. május 5. 11:22 ::

A Mi Hazánk kiáll Wass Albert értékei mellett

A nyíltan balliberális pártok választási megsemmisülésével azt hihettük, hogy a magyarellenesség és a nemzetrombolás is eltűnik, de a magyar érettségire adott reakciókból kiderült: inkább reneszánszát éli egyik legnépszerűbb magyar írónk méltatlan támadása. A DK-tól a Mazsihiszig ugyanis egyből elkezdték a régi nótát: fasiszta, nyilas, antiszemita. Tehát csak a szokásos - írja Fb-bejegyzésében Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese, alább olvasható a folytatás.

Tudomásul kell vennie mindenkinek, hogy Wass Albert az egyik legértékesebb életművel rendelkező és az egyik legnépszerűbb magyar író. Halála után fedezte csak fel széles körben a magyar közvélemény, neve pedig éppen azzal a nemzeti elllenállással fonódott össze, amely a magyarellenes balliberális kánon kulturális uralma alatt bontakozott ki. Ennek lett egyik leginkább meghatározó szimbóluma az ő személye, és rengeteg magyar ember nemzeti ébredésében játszottak fontos szerepet művei. Nem beszélve arról, hogy annak a tabunak a ledöntéséhez is hozzájárult, amely a nemzeti összetartozást kérdőjelezte meg.

Sajnos eddigi megnyilvánulásai alapján a TISZA oktatási miniszterjelöltje is ezt az attitűdöt képviseli: azon sajnálkozott, hogy a nemzeti és a haza szavak túl sokszor szerepelnek a Natban.

A Mi Hazánk álláspontja világos: csak akkor képzelhető el fizikailag és mentálisan is egészséges nemzedék, ha erős nemzettudattal rendelkezik, és ismeri Wass Albertet is. A károgóknak pedig azt tudjuk üzenni: a kő marad.

Korábban írtuk: