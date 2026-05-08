Háború :: 2026. május 8. 17:23 ::

"Egy ipari objektumban" keletkezett tűz ukrán támadások miatt Jaroszlavl megyében

Az ukrán hadsereg drónokkal és tüzérséggel orosz hadállásokat és polgári célpontokat is támadott pénteken Belgorod és Kurszk megye határterületein annak ellenére, hogy Moszkva hajnaltól tűzszünetet hirdetett meg és tartotta is volna magát ehhez - közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint az ukrán fél 1630 esetben sértette meg a meghirdetett fegyvernyugvást, amire az orosz hadsereg arányosan reagált.

A pénteken kiadott heti hadijelentés szerint az orosz hadsereg hat csoportos csapást mért ukrán hadiüzemekre, katonai célokra használt üzemanyag- és energiaellátási, valamint kikötői létesítményekre, katonai repülőterekre, lőszerraktárakra, csapásmérő drónok tárolásának és indításának helyszíneire, valamint ukrán fegyveres alakulatok és külföldi "zsoldosok" ideiglenes állomáshelyeire.

Az orosz erők elfoglalták a Szumi megyei Miropillja és a donyecki régióban lévő Kriva Luka települést. A frontokon mintegy 8400 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az ebben az időszakban megsemmisített ukrán haditechnikai eszközök között sorolt fel 110 páncélozott harcjárművet, három sorozatvetőt, két robotizált sorozatvetőt, 44 irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők 18 rakétáját, hat Flamingo típusú, nagy hatótávolságú manőverező repülőgépet, hat nagy hatótávolságú Neptun irányított rakétát, továbbá 4835 repülőgép típusú drónt.

Több régióból jelentettek pénteken a hatóságok ukrán tüzérségi és dróntámadást. Jaroszlavl megyében tűz ütött ki "egy ipari objektumban", nem hivatalos források szerint egy olajfeldolgozó üzemben.

Az orosz légiközlekedési hatóság (Roszaviacija) péntek délután feloldotta a 13 dél-oroszországi reptéren korábban biztonsági okokból bevezetett forgalomkorlátozásokat.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester arról számolt be, hogy a légvédelem helyi idő szerint 17 óráig negyven olyan drót semmisített meg, amely az orosz főváros felé tartott.

Az RBK hírportál összefoglalója szerint 2023 óta a Moszkvát és környékét érő legsúlyosabb támadás 2025. március 11-én éjjel történt: 91 drónnal. Három ember vesztette életét akkor, további húsz pedig megsebesült. Idén március 14-én a hatóságok 65 drónt fogtak el beszámolójuk szerint.

Moszkvában a győzelem napjára való felkészülés miatt korlátozásokat vezettek be a tömegközlekedésben. A belvárosban lezártak több utcát és rakpartot. Az ünnepnapon több metróállomáson nem lehet majd kiszállni a szerelvényekből, és a felszíni tömegközlekedés rendje is megváltozik. A rendelkezések korlátozzák a parkolást és a járműkölcsönzést is.

A vezető mobilszolgáltatók figyelmeztették előfizetőiket, hogy a győzelem napi tömegrendezvények idején biztonsági okokból korlátozzák a mobilnet- és az sms-szolgáltatásokat Moszkvában és környékén.

(MTI)