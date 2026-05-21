Külföld :: 2026. május 21. 13:55 ::

Törökország repülőgépeket küld Izraelbe a gázai flottilla elfogott aktivistáiért

Törökország csütörtökön chartergépekkel szállítja el Izraelből a gázai flottilla elfogott aktivistáit - jelentette az izraeli média.

"Az izraeli miniszter verbális és fizikai erőszakot követett el az aktivisták ellen" - közölték a török hatóságok Itamár Bengvír szerdai videófelvételeire utalva, és bejelentették, hogy hogy megteszik a lehetséges lépéseket "a fogságban tartott résztvevők szabadon bocsátásának biztosítása érdekében". A fogva tartottak között 78-an török állampolgárok.

Korábban Spanyolország azt közölte, hogy 44 spanyol aktivistát még csütörtökön kiutasítottak Törökországon keresztül Izraelből.

Törökország mellett további országok ítélték el Itamár Bengvír izraeli nemzetbiztonsági miniszter szerdán közzétett videofelvételét, amelyen gúnyolta és megalázta az Asdódba szállított aktivistákat.

A többi között Lengyelország, Ausztrália, Olaszország, Ukrajna, Skócia, Franciaország, Kanada, Belgium, Írország és Hollandia szólalt fel a történtek ellen, s számosan közülük bekérették a külügyminisztériumba az izraeli nagykövetet.

Az Adalah (arabul igazságszolgáltatás) nevű palesztin jogvédő civil szervezet jogi tanácsadást nyújtott számos őrizetbe vett aktivistának, és csütörtökön azt közölte, hogy sokan szélsőséges erőszakról, szexuális megalázásról és súlyos sérülésekről számoltak be. Közleményük szerint legalább három ember kórházi kezelésre szorult, több tucat résztvevőnél bordatörés gyanúját és légzési nehézségeket dokumentáltak, s emellett gyakori sokkolópisztoly-használatról és gumilövedékekről adtak hírt a flottilla hajóinak elfoglalása során. Néhány női résztvevő hidzsábját a biztonsági erők letépték.

Az Adalah jelentése szerint a mintegy 430 nemzetközi aktivista többsége éppen a repülőtérre tart a Vörös-tenger partján fekvő izraeli város, Eilat közelében, ahonnan elszállítják őket.

(MTI nyomán)