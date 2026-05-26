2026. május 26. 18:50

"Ha úgy érzi, le van tiltva a Facebookról, forduljon az igazságügyi miniszterhez!" - Lezajlott az első Toroczkai-Magyar-csörte a parlamentben

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a választási kampányban egyenlőtlen küzdelem zajlott, hiszen világviszonylatban példátlan módon neki mint parlamenti pártelnöknek és frakcióvezetőnek nem lehet Facebook-oldala sem. Meglátása szerint a Tisza Párt nem ülne a parlamentben, ha nekik nem lett volna Facebook-oldaluk.

Jelezte, átad Magyar Péternek egy dossziét, amely körülbelül száz olyan szimpatizánsuk képernyőmentését tartalmazza, ahol a Meta azt írta, hogy veszélyes személyről osztottak meg valamit.

Kifogásolta: Magyar Péter a kampány során vállalta, hogy felfüggeszti a közmédia működését, hozzátéve, megérti, hogy ez nem olyan fontos neki, hiszen tudja, hogy a Facebookkal vagy az RTL híradójával ellentétben a közmédia adásait nem nézi már senki.

Meglátása szerint Magyar Péter az RTL Klubot jelölte ki a Facebook mellett mint új közmédiát, hiszen ott adta első nagyinterjúját, és a Tisza-kormány két kormányszóvivője, a Tisza Párt parlamenti frakciójának sajtófőnöke és a Tisza párt sajtófőnöke is az RTL-től érkezett. Hozzátette: ezzel az baj, hogy az RTL-nek és a Metának is határozott ideológiai és politikai világnézete van.

Jelezte: a Mi Hazánk maximálisan támogatja a Tisza Párt kezdeményezését, hogy a képviselők fizetését csökkentsék, ugyanakkor a polgármesterek fizetésének csökkentését újra kell gondolni, mert még nagyon sok baj lehet abból, ha olyanok mennek polgármesternek, mondjuk vidéken, akik beérik a minimálbérrel is.

Közölte: ugyancsak támogatja mind az öt vizsgálóbizottság felállítását, ugyanakkor azt nem támogatja, hogy mind az öt bizottságot Tisza pártos képviselő vezesse, mert ez nehézzé teszi, hogy Magyar Pétert beidézzék Balásy Gyula szerződéseivel kapcsolatban.

Magyar Péter miniszterelnök válaszában Toroczkai Lászlóhoz szólva azt mondta: a kivonulása a sükösdi gyerekek tamburajátéka alatt 1990 óta az egyik leggyalázatosabb tett volt az Országházban.

Azt is megerősítette: azért nem költöznek be a képviselői irodaházba, mert "abban az épületben a történészek szerint embereket daráltak le 1950 és 53 között".

Ha úgy érzi, hogy le van tiltva a Facebookról, forduljon az igazságügyi miniszterhez - jegyezte meg.

A közmédiával kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta: annak éléről vagy távoznak "Orbán Viktor bábjai", vagy el fogják őket távolítani. Olyan közmédia létrehozatalára vállaltak kötelezettséget, amelynek kialakításában, szabályozásában minden frakció és a parlamenten kívüli pártok is részt tudnak majd venni - hangsúlyozta Magyar Péter.

Hozzátette: nem hiszi, hogy tudnak valaha is tökéletes közmédiát létrehozni, de abban biztos, hogy a jelenlegi rendszernél csak jobbat lehet felállítani.

(MTI)